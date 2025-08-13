Libertatea de exprimare, "grav" încălcată în Franța, Germania și Marea Britanie, acuză Departamentul de Stat al SUA VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 12 August 2025, ora 23:50
Libertatea de exprimare, "grav" încălcată în Franța, Germania și Marea Britanie, acuză Departamentul de Stat al SUA VIDEO
Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra 'deteriorării' drepturilor omului în multe țări din Europa, mai ales în ceea ce privește restricțiile privind libertatea de exprimare, potrivit raportului anual publicat marți, 12 august, de Departamentul de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în lume, relatează AFP și Reuters.

Departamentul de Stat american subliniază că în Germania, Regatul Unit și Franța 'situația drepturilor omului s-a deteriorat în ultimul an', conform raportului său pe 2024 cu privire respectarea drepturilor omului la nivel global, care reflecte noile priorități de politică externă ale președintelui american Donald Trump.

În ceea ce privește Franța, raportul vizează în mod specific 'informații credibile referitoare la restricții grave privind libertatea de exprimare' și denunță, de asemenea, o reapariție a actelor de antisemitism.

În Regatul Unit, Washingtonul se declară îngrijorat de o nouă lege privind siguranța online, menită să protejeze mai bine copiii, care a atras critici dure din partea rețelei sociale X a lui Elon Musk.

Un oficial american de rang înalt a declarat săptămâna trecută, sub condiția anonimatului, că guvernul SUA intenționează să poarte 'discuții sincere cu partenerii și aliații noștri despre ceea ce noi considerăm a fi cenzura sau defavorizarea anumitor voci, fie ele politice sau religioase'.

Vicepreședintele american JD Vance a provocat consternare în Germania, dar și în Europa, când în timpul unui discurs în februarie la München a declarat că libertatea de expresie este 'în regres' în Europa, și a susținut opiniile unor partide precum AfD, recent clasificată drept organizație 'extremistă de dreapta' de către serviciile interne de informații germane.

Prezentând o imagine de ansamblu asupra situației drepturilor omului în întreaga lume, raportul anual al Departamentului de Stat este publicat în general primăvara. Mandat de Congresul SUA, acesta este considerat de experți ca fiind unul de referință.

Raportul pe 2024 a fost însă parțial redactat în timpul administrației democratului Joe Biden, ceea ce a determinat Departamentul de Stat să îl modifice și să îl restructureze pentru a încorpora prioritățile administrației Trump, cum ar fi opoziția față de politicile care favorizează programele privind diversitatea sau avortul.

'Rapoartele din acest an au fost simplificate pentru a fi mai utile și mai accesibile pe teren și de către parteneri, și pentru a răspunde mai bine mandatului legislativ subiacent și pentru a se alinia ordinelor executive ale administrației', se arată în document.

Administrația Trump s-a îndepărtat de promovarea tradițională a democrației și a drepturilor omului de către Statele Unite, considerând-o o ingerință în problemele altui stat, chiar dacă a criticat selectiv țări, în conformitate cu politica sa mai largă față de o anumită țară, notează Reuters.

Un exemplu este Europa, unde oficialii administrației Trump au intervenit în mod repetat în politica europeană pentru a denunța ceea ce ei consideră a fi suprimarea vocilor liderilor de extremă-dreapta, inclusiv în România, Germania și Franța, și au acuzat autoritățile europene că cenzurează opinii precum critica la adresa imigrației.

Aleși democrați și ONG și-au exprimat îngrijorarea că raportul din acest an al Departamentului de Stat se aliniază cu politicile lui Donald Trump și nu prezintă o imagine veridică a încălcărilor drepturilor omului în lume.

Astfel, în ceea ce privește El Salvador, un aliat apropiat al administrației Trump, Departamentul de Stat dă asigurări că nu deține 'nicio informație credibilă care să indice încălcări semnificative ale drepturilor omului'.

El Salvador este însă ținta criticilor a numeroase ONG-uri pentru războiul său nemilos împotriva 'maras', bandele care terorizează populația, precum și pentru Centrul de Izolare a Terorismului (Cecot).

La începutul acestui an, Statele Unite au expulzat în El Salvador sute de venezueleni, reținuți în această închisoare de maximă securitate, care au raportat abuzuri acolo.

În schimb, guvernul SUA critică dur două țări cu care are relații foarte tensionate: Africa de Sud și Brazilia.

'Situația drepturilor omului în Africa de Sud s-a deteriorat considerabil în cursul anului', a remarcat Washingtonul, adăugând că Pretoria 'a făcut un pas extrem de îngrijorător către exproprierea fermierilor albi și noi încălcari ale drepturilor minorităților din țară'.

În ceea ce privește Brazilia, Departamentul de Stat al SUA denunță faptul că instanțele 'au luat măsuri excesive și disproporționate pentru a submina libertatea de exprimare (...) și dezbaterea democratică prin restricționarea accesului la conținutul online considerat 'dăunător democrației' ', conform raportului. Judecătorul Alexandre de Moraes de la Curtea Supremă a Braziliei este ținta mai multor sancțiuni americane.

