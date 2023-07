Cum a fost aseară la concertul Depeche Mode de la București: "Copleșitor"

După şase ani de la primul concert susţinut la Bucureşti, Dave Gahan, 61 de ani, şi Martin Gore, 62 de ani, au revenit, miercuri seară, cu turneul „Memento Mori”, pe Arena Naţională. Într-o atmosferă tipic britanică, Martin Gore dansând în ploaie pe „I Feel You”, fanii trupei au aplaudat şi s-au bucurat de muzică timp de peste două ore.

După concertul susţinut de trupa Hælos din Londra, care a început la ora 19.45, la ora 20.50, membrii trupei Depeche Mode au urcat pe scenă în aplauzele şi strigătele de bucurie ale fanilor. O mare de telefoane s-au ridicat în centrul stadionului pentru a capta momentul, scrie News.ro.

Britanicii au deschis cu „My Cosmos is Mine”, prima melodie de pe cel de-al 15-lea album de studio, „Memento Mori”. A urmat „Wagging Tongue” de pe acelaşi album. Publicul a vibrat la fiecare.

Dave Gahan a apărut cu sacou argintiu la care a asortat o cămaşă neagră şi vestă, cu pantofi albi cu toc, o prezenţă elegantă, ca întotdeauna. De-a lungul concertului, artistul şi-a păstrat mişcările de scenă, făcând piruete şi unduindu-se elegant, spre încântarea publicului. El le-a mulţumit de mai multe ori.

Ploaia torenţială, care nu i-a deranjat pe fanii din sectoarele A şi B, a amplificat atmosfera şi entuziasmul celor prezenţi.

„World in My Eyes”, dedicată regretatului Andrew Fletcher, a fost momentul emoţionant al serii. Pe fundal, a apărut o fotografie a muzicianului în tinereţe, cu ochelari.

„Enjoy the Silence” a fost însoţită de luminile aprinse ale telefoanelor celor din Arenă, iar Dave Gahan a lăsat publicul să cânte versurile. 45.000 de oameni au cântat: „Words are very unnecessary. They can only do harm”.

Britanicii au cântat şi „Just Can't Get Enough”, „John the Revelator”, „Never Let Me Down Again”, „Wrong”, „It's no Good”, iar „Personal Jesus”, cea mai aşteptată din setlist, a încheiat show-ul în uralele şi aplauzele publicului.

Atmosfera a fost copleşitoare pentru miile de spectatori. „Am fost impresionat. Primul concert al lor la Bucureşti a fost minunat, dar acum am fost de-a dreptul copleşit”, a spus un fan. „S-a auzit mai bine decât la multe dintre concertele de pe Arenă, în ciuda defecţiunii tehnice”, a adăugat el.

Acesta a fost al patrulea concert susţinut de Depeche Mode în România.