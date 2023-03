Veste mare pentru fanii formației Depeche Mode, care concertează anul acesta la București

Depeche Mode va lansa vineri albumul "Memento Mori", titlu premonitoriu care a fost ales înainte de decesul lui Andy Fletcher, colegul lui Dave Gahan şi Martin Gore.

Acest al 15-lea album de studio se înscrie în lunia discurilor marcate de destin. La fel ca albumul "Closer" (1980), al doilea şi ultimul al grupului Joy Division, cu o fotografie a unor statui funerare pe copertă, alegere făcută înainte de sinuciderea solistului Ian Curtis.

Decesul lui Fletcher "a stabilit într-un fel titlul albumului", mărturisea Martin Gore pentru AFP în octombrie. "Credem că este totuşi un titlu bun, după moartea sa, părea potrivit".

Nu este un secret că „Fletch”, aşa cum era cunoscut, care a murit la vârsta de 60 de ani în mai 2022 din cauza unei boli vasculare rare, nu a fost piesa muzicală majoră din arhitectura sonoră a lui Depeche Mode. Dar acest membru fondator a fost legătura dintre cei doi lideri, Dave Gahan şi Martin Gore, care erau cunoscuţi pentru faptul că nu erau cei mai mari prieteni.

"Fletch" era "acela care venea la mine şi îmi spunea: 'Ştii, Martin nu vrea să facă asta sau cealaltă. Dintr-o dată, el nu mai este acum aici, iar eu şi Martin va trebui să vorbim între noi", a dezvăluit David Gahan pentru cotidianul francez Le Figaro.

"În timpul realizării discului, Martin mi-a spus: "E ciudat, am impresia că găsesc un frate bătrân pe care l-aş fi pierdut din vedere de mult". A trebuit să comunicăm din nou şi cred că asta şi-a pus amprenta pe acest disc", continuă interpretul textelor şi al muzicii lui Gore. Care mai compune uneori şi câteva titluri, ca pe "Memento Mori", unul dintre cele mai reuşite albume ale trupei.

Anumite titluri ale pieselor acestui album capătă un ecou amuzant în raport cu dinamica grupului. Precum "My favorite stranger", o piesă electro semnată Gore şi Richard Butler (liderul grupului Psychedelic Furs). Care s-ar putea referi astfel la Gahan şi Gore (amândoi în vârstă de 60 de ani), dar distanţaţi. Chiar dacă în cântec, naratorul vorbeşte despre acest celălalt pe care îl vede în fiecare zi în oglindă.

Şi albumul se încheie cu "Speak to me", semnat de Gahan şi de alţi colaboratori, fiind unul dintre cele două melodii (discul are 12 în total) care nu a fost compusă de Gore.

"Ghosts again" face trimitere la sufletul lui "Fletch", dispărut înainte de finalizarea discului.

"Memento Mori" conţine texturi sumbre, chiar dacă albumul a fost înregistrat în studiourile din California. Dar acest diamant negru cu reflexe pop şi electro nu este deprimant.

Formaţia britanică Depeche Mode revine la Bucureşti pe 26 iulie. Concertul face parte din turneul mondial "Memento Mori" şi va avea loc la Arena Naţională, în cadrul unul eveniment organizat de Emagic.

