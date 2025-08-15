Documentar despre ultimul turneu Depeche Mode, pe marile ecrane din această toamnă

Documentarul Depeche Mode apare în toamnă FOTO: Instagram/ Depeche Mode

La mai bine de un an de la încheierea turneului mondial „Memento Mori”, trupa britanică Depeche Mode a anunțat, pe rețelele sale de socializare, că filmul documentar „Depeche Mode: M” va fi proiectat în cinematografe.

Prezentat în 2.500 de cinematografe din 60 de țări, acest lungmetraj hibrid va combina imagini de la cele trei concerte susținute în Mexico City în septembrie 2023 cu pasaje mai filozofice despre muzică, moarte și tradiția mexicană.

Regizat de Fernando Frias de la Parra (nominalizat la Oscar 2021 pentru filmul „I'm no longer here”), videoclipul este descris ca o „călătorie muzicală și spirituală”. În timp ce proiecția este programată să înceapă pe 28 octombrie, vânzarea biletelor se va deschide pe 17 septembrie.

În 2022, Depeche Mode a fost afectată de moartea lui Andy Fletcher, un vechi membru al grupului. Supărată de pierderea claviaturistului său, trupa britanică a lansat „Memento Mori” în 2023, un album cu douăsprezece piese în care temele morții au domnit suprem. Apreciat de critică, albumul a ajuns pe primul loc în topurile germane, franceze și italiene.

Albumul a fost susținut pe scenă de Memento Mori World Tour. Început în februarie 2023, spectacolul a fost în turneu în America de Nord și în Europa timp de paisprezece luni, atrăgând aproape trei milioane de fani.

Depeche Mode a cântat atunci la București pe Arena Națională.

