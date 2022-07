Uniunea Europeană face demersuri în regim de urgență pentru tăia dependența de gazul rusesc, în condițiile în care Gazprom tocmai a invocat ”forța majoră” și a sistat furnizarea gazului pentru cel puțin trei mari clienți europeni.

Șefa Comisiei Europene s-a deplasat luni, 18 iulie, în Azerbaidjan pentru a semna un memorandum referitor la contractarea de cantități suplimentare de gaz metan.

„UE și Azerbaidjan negociază și un nou acord cuprinzător, care va permite o cooperare consolidată într-o serie largă de sectoare, inclusiv diversificarea economică, investițiile, comerțul și valorificarea la maximum a potențialului societății civile, evidențiind totodată importanța drepturilor omului și a statului de drept. În urma vizitei de astăzi de la Baku, Consiliul de Cooperare UE-Azerbaidjan se va întruni pe 19 iulie la Bruxelles pentru a analiza relațiile generale și a discuta despre posibile domenii de interes reciproc pentru cooperare în viitor”, se arată într-un comunicat al Comisiei Europene.

Ursula vor der Leyen a postat pe Twitter un mesaj pentru a încerca să evidențieze importanța întâlnirii de la Baku.

Azerbaijan has a tremendous potential in renewable energy.

Today we are laying the ground for a new partnership in this area.

And we commit to reducing methane emissions through the entire gas supply chain. https://t.co/DQtFG7GFbu