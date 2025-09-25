Mortalitate cu până la 40% mai mare pentru femeile care sar primul examen de depistare a cancerului de sân

Autor: Aniela Manolea
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 08:03
333 citiri
Mortalitate cu până la 40% mai mare pentru femeile care sar primul examen de depistare a cancerului de sân
Femeile care sar peste prima depistare a cancerului de sân au riscuri mai mari pe termen lung FOTO /Unsplash

Femeile care nu fac primul examen de depistare a cancerului de sân au un risc mult mai mare de a muri din cauza acestei boli 25 de ani mai târziu decât cele care îl fac, potrivit unui studiu.

Studiul internațional realizat de China și Suedia și publicat în revista British Medical Journal a analizat datele ample ale programului suedez de screening mamografic care a vizat aproape jumătate de milion de femei invitate să facă screeningul între 1991 și 2020, la vârsta de 50 de ani sau, începând din 2005, de 40 de ani.

Aproape o treime dintre ele (32,1%) nu au efectuat această primă mamografie. Cu toate acestea, aceste femei au fost, ulterior, mai puțin susceptibile să se prezinte la screeningurile următoare și mai susceptibile să fie diagnosticate cu cancer de sân într-un stadiu avansat.

Și, deși incidența cancerului de sân pe o perioadă de 25 de ani a fost similară (7,8% la cele care au efectuat acest prim examen față de 7,6% la cele care nu l-au efectuat), studiul a arătat, de asemenea, o mortalitate prin cancer de sân semnificativ mai ridicată în cazul celor din urmă.

Astfel, mortalitatea cumulată a crescut, 25 de ani mai târziu, la 9,9 la 1.000 în rândul femeilor cu cancer care nu au efectuat această primă mamografie, față de șapte la 1.000 în rândul celor care au efectuat-o. Aceasta este consecința „probabilă a unei detectări tardive”, adică un risc pe termen lung cu 40% mai ridicat, calculează cercetătorii.

Dacă, în trecut, numeroase studii au arătat că „screeningul mamografic rămâne cel mai eficient instrument pentru depistarea precoce a cancerului de sân”, această lucrare s-a concentrat asupra „implicațiilor pe termen lung ale comportamentelor de screening precoce”, rezumă ei.

Comportamentul femeilor față de primul lor screening ar putea, potrivit acestora, să ajute la prezicerea atât a „diagnosticului într-un stadiu avansat”, cât și a „riscului de mortalitate” prin cancer de sân.

Autorii studiului recunosc că, prin natura sa, acest studiu observațional nu poate demonstra o legătură de cauzalitate, întrucât ar fi putut interveni și alți factori nemăsurați.

Cu toate acestea, studiul arată fără echivoc că primul examen de depistare a cancerului de sân este o „investiție pe termen lung în supraviețuirea” multor femei, estimează cercetătorii americani într-un comentariu independent publicat în aceeași ediție a BMJ.

„Informarea, sprijinirea și încurajarea femeilor să participe la primul lor screening” trebuie să fie obiectivul sistemului de sănătate, spun ei.

O nouă ședință tensionată a Coaliției. Ministerele cer 80 de miliarde la rectificarea bugetară, dar primesc doar 30. Bolojan nu renunță la concedierea a 13.000 de funcționari
O nouă ședință tensionată a Coaliției. Ministerele cer 80 de miliarde la rectificarea bugetară, dar primesc doar 30. Bolojan nu renunță la concedierea a 13.000 de funcționari
Liderii coaliției se întâlnesc joi dimineață la Palatul Victoria pentru negocieri pe tema rectificării bugetare, în condițiile în care ministerele cer peste 80 de miliarde de lei, dar...
”O alianță a social-democraților cu AUR poate duce la dispariția PSD”, spune Tanczos Barna. Reacția lui Sorin Grindeanu
”O alianță a social-democraților cu AUR poate duce la dispariția PSD”, spune Tanczos Barna. Reacția lui Sorin Grindeanu
Vicepremierul Tanczos Barna a spus că nu vede un scenariu în care coaliția să se destrame și că o alianță PSD-AUR ar fi „o combinație total anormală” — cea mai proastă variantă...
#depistare cancer san, #screening, #cancer san, #mamografie cancer san , #cancer
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Novak Djokovic, devastat dupa moartea "tatalui din tenis"
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 24 septembrie 2025. Ce echipa a parasit aventura de pe Drumul Eroilor. Medalia rosie a starnit lacrimi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mortalitate cu până la 40% mai mare pentru femeile care sar primul examen de depistare a cancerului de sân
  2. Horoscop zilnic. Joi, 25 septembrie. Zodia care ar trebui să-și asculte intuiția
  3. Bancul zilei: Cum au rezolvat doi avocați o problemă comună
  4. Ana Bodea și Valentin Butnaru, dezvăluiri sincere despre diferența de vârstă de 15 ani dintre ei: „Să zic adevărul?”
  5. O femeie și-a redus la jumătate procentul de grăsime corporală cu ajutorul a 4 obiceiuri. „Am nevoie ca mâncarea să îmi aducă bucurie”
  6. 10 lucruri pe care nu ar trebui să le depozitezi niciodată în recipiente din plastic. Care sunt cele mai bune alternative
  7. Carmen Grebenișan, veste surprinzătoare de la medic înainte de naștere: „Sunt șanse să nu mai prind weekendul viitor fără...”
  8. Regretele unei tinere care a vizitat Berlinul pentru prima dată: "Am făcut 3 greșeli în 48 de ore"
  9. 6 alternative pentru mezelurile procesate, potrivit nutriționiștilor
  10. "Ești atât de deștept!" 6 laude pentru copii la care părinții ar trebui să renunțe cât mai repede. Psiholog: „E ca un microb glazurat cu zahăr”