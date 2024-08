Germania a început deportările. 28 de cetățeni afgani, expulzați în țara lor pentru prima dată de când talibanii s-au întors la putere VIDEO FOTO

28 de cetăţeni afgani au fost expulzați vineri, 30 august, de Germania către Afganistan, pentru prima oară din august 2021, când talibanii au revenit la putere, relatează Euronews.

Un purtător de cuvânt al Guvernului german, Steffen Hebestreit, i-a prezentat pe cei 28 de afgani drept infractori penali condamnaţi, însă nu a răspuns imediat agenţiei americane de presă The Associated Press, care i-a cerut să spună ce infracţiuni au comis.

“No one should be deported to a country where there is a risk of torture” @amnesty_de

This morning, Germany deported 28 people on a flight to Afghanistan - the first deportation of Afghans since the Taliban took power in 2021

