Rușii susțin că au distrus un depozit de muniție din centrul Ucrainei

Forţele ruse au distrus un depozit de muniţii de la Baza Aeriană Myrhorod din centrul Ucrainei, a informat, sâmbătă, agenţia de presă rusă Interfax, citând Ministerul rus al Apărării, relatează Reuters.

Un avion de luptă MiG-29 al forţelor aeriene ucrainene şi un elicopter Mi-8 au fost, de asemenea, distruse în atacul asupra bazei din regiunea Poltava, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului, Igor Konaşenkov.

Două persoane au fost rănite în urma atacului, potrivit lui Dmitro Lunin, şeful administraţiei regionale.

Russian missile strikes infrastructure in Myrhorod, Poltava Oblast on Apr.9.

Two people were injured as a result of the attack, Dmytro Lunin, Head of Oblast Administration