Cele mai bune dobânzi la depozite. Unde să îți ții banii ca să ieși în câștig

Un studiu publicat luni, 19 iunie, arată că românii care folosesc serviciile unei bănci digitale au pus deoparte 3.700 lei în prima jumătate a anului, sub 620 de lei pe lună. În luna iunie, inflația se menținea aproape de 5%, erodând puterea de cumpărare a oamenilor.

În acest context, Ziare.com a analizat oferta de piață a băncilor din România pentru a face un clasament al celor mai mari dobânzi la depozite bancare în prezent.

În luna iunie, inflația a coborât la 4,9%, față de începutul verii lui 2023, conform Institutului Național de Statistică. În iunie 2023, față de aceeași lună a anului precedent, indicele prețului de consum era de peste 10%, arată un grafic al institutului. Încetinirea aparentă a creșterii prețurilor a fost întoarsă în iulie, când inflația a depășit 5,4%, conform cifrelor oficiale. Astfel, creșterea prețurilor continuă să afecteze puterea salariilor românilor.

O variantă de estompare a efectelor inflației este punerea banilor într-un cont de economii cu dobândă, în măsura în care aceste dobânzi depășesc rata inflației. Spre exemplu, în perioada decembrie 2022-decembrie 2023, indicele prețurilor de consum a fost 6,61%, conform INS, mai mare decât multe dobânzi la depozitele oferite pe piață. Conturile de economii au, în prezent, dobânzi mai mici decât cele oferite la depozitele la termen.

Până în acest moment al lunii august, cea mai bună dobândă la un depozit la termen pe 12 luni atinge 7% la nivel nominal, arată un clasament realizat un comparator bancar. După aplicarea acestei dobânzi nominale, trebuie scăzut impozitul datorat statului și comisionul de administrare, în cazul în care acesta există. La banca respectivă, dobânda anuală efectivă este de 6,3%; practic, la un depozit de 3.000 de lei, la finalul perioadei, câștigul este de 189 lei.

În funcție de cele mai mari dobânzi anuale efective oferite, primele bănci în clasament sunt TBI Bank cu, 6,3%, Salt Bank, cu 5,4%, Raiffeisen Bank, cu 5,31%, Libra Internet Bank, cu 5,22% și, respective, Credit Europe Bank, cu 5,11%, conform sursei citate. Aceste dobânzi sunt valabile la depozitele în lei.

La depozitele în euro, dobânzile sunt semnificativ mai mici. Pentru un depozit de 1.000 de euro pe 12 luni, cel mai mare câștig posibil este de 27 de euro, adică o dobândă efectivă de 2,7%, conform sursei citate. Primele cinci bănci sunt Libra Internet Bank, cu 2,7%, TBI Bank, cu 1,53%, OTP Bank și TechVentures Bank, ambele cu 1,51% și, respective, First Bank cu 1,53%. La depozitele în euro, costurile pot fi însă mai mari decât orice dobândă; cel puțin cinci bănci oferă opțiuni de depozit la care, după un an de zile, o persoană ar ajunge să scoată mai puțini bani decât a plasat, conform comparatorului bancar.

Față de începutul anului, mai multe bănci din clasament au redus dobânda pe care o oferă clienților de la începutul anului, diferențele la cele mai bune oferte ajungând și la minus 0,5% în august față de luna ianuarie.

Comparația cu titlurile de stat

În momentul de față, pe o perioadă de un an de zile, titlurile de stat Tezaur oferă o dobândă de 5,8%. Pentru că venitul este neimpozabil, 3.000 de lei aduc un câștig de 174 de lei. Pe o perioadă mai lungă însă, oferta de la titluri de stat este mai bună; o analiză a pieței arată că băncile au oferte speciale pentru depozitele la termen pe un an, astfel încât dobânzile pe o perioadă de trei ani sunt mai mici – cea mai bună rată la un depozit la termen pe 36 de luni este în momentul de față de 5,09% pe an. Prin comparație, titlurile de stat pe trei ani oferă o dobândă anuală de 6,8%.

La titlurile de stat Fidelis oferite în august și denominate în lei, dobânda pe un an este de 5,8% sau 6,8% pe an, pentru donatorii de sânge, arată ultimul document al Ministerului Finanțelor. La titlurile în lei cu scadență în cinci ani, dobânda ajunge la 7% pe an. La euro, rata cuponului este mai mică, ajungând la 4% pe an la titlurile cu maturitate de un an sau 5% pe an, la cele pe cinci ani, cu plata anuală a cuponului.

Banca Națională a României a redus la începutul lunii august dobânzile de referință. Astfel, dobânda de politică monetară coboară la 6,5% pe an, la 4,25% pentru operațiunile principale de refinanțare, la 4,50% pentru facilitatea de creditare marginală și, respectiv, la 3,75% pentru facilitatea de depozit. Astfel, băncile ar putea decide să reducă la rândul lor dobânzile depozitelor bancare.

