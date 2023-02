Ministrul Energiei, despre depozitele de gaze ale României: ”Trecem fără probleme de acest sezon”

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat vineri, 24 februarie, că depozitele de gaze naturale ale României au aproape 50% grad de umplere, ceea ce asigură necesarul de consum pentru cetăţeni şi economie.

”Împreună cu prim-ministrul Nicolae Ciucă am participat joi la reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru Securitate Energetică (GLISE). Depozitele de gaze naturale ale României au aproape 50% grad de umplere, ceea ce asigură necesarul de consum pentru cetăţeni şi economie. Aşa cum am promis, trecem fără probleme de acest sezon rece şi am început deja să ne pregătim pentru iarna următoare. România este conectată la rutele de transport a gazelor ceea ce ne asigură independenţa şi securitatea energetică, precum şi posibilitatea de a ajuta şi Republica Moldova”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

La reuniunea GLISE au mai participat secretarul general al Guvernului, Marian Neacşu, directorul general al Transgaz, Ion Sterian, consilierul de stat în cancelaria prim-ministrului, George Agafiţei, reprezentanţi ai instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul energiei.