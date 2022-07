Ucrainenii susțin că au distrus trei depozite de muniție rusești din regiunea Herson VIDEO

Oficialii ucraineni au anunțat luni distrugerea în ultimele 24 de ore a trei depozite de muniție și baze rusești în regiunea Herson, din sudul țării

Serhii Khlan, consilier al șefului administrației civil-militare din Kherson, a declarat că a treia țintă lovită în ultimele 24 de ore a fost în districtul Beryslav, pe malul nordic al râului Nipru.

"Baza invadatorilor a fost distrusă, unde au amplasat, de asemenea, atât depozite de echipamente, cât și de muniții", a declarat Khlan, citat de CNN.

Separat, Natalia Humeniuk, purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional Sud, a declarat pentru CNN că "la ora 5 dimineața, unitățile noastre au lovit o concentrare de inamic, arme și echipamente, precum și un depozit de muniții în districtul Raiske ”lângă Nova Kakhovka, pe malul sudic al râului” și ”un depozit de muniții în districtul Beryslav".

Something big got blown up in #Kherson Oblast.

pic.twitter.com/9rLrvrBQGm