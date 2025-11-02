Nopțile mai lungi și vremea rece ne pot afecta starea de spirit. 5 trucuri pentru a combate depresia sezonieră

Nopțile mai lungi și vremea rece ne pot afecta starea de spirit. 5 trucuri pentru a combate depresia sezonieră
Cum putem combate depresia sezonieră FOTO Pexels

Depresia sezonieră (tulburare afectivă sezonieră) este tot mai întâlnită la nivel mondial. Pe măsură ce zilele devin mai reci și mai întunecate, afecțiunea care modifică starea de spirit și energia oamenilor.

Tulburarea, cunoscută și sub numele de TAS, afectează în mod disproporționat femeile, care sunt de patru ori mai predispuse decât bărbații să fie diagnosticate cu TAS, potrivit cercetătorilor de la Universitatea din Boston.

Pentru mulți, TAS poate fi debilitant și perturbator - putând duce chiar la creșterea abuzului de substanțe, scrie The Independent.

Cu toate acestea, experții spun că a fi proactiv și a lua măsuri de atenuare - altele decât o vacanță de ultim moment în Maldive - poate face toată diferența în această toamnă și iarna viitoare.

Îmbrățișează soarele (lampa)

Nu te holba la soare! Dar ia în considerare să stai sub o lampă solară sau o light box. Astfel de produse imită lumina exterioară, care provoca o substanță chimică în creier care îți ridică moralul și combate oboseala.

„Perioadele lungi de întuneric și lipsa expunerii la soare îți perturbă ritmul somn-veghe, iar lămpile solare ajută la resetarea acestuia”, a declarat medicul de familie Dr. Robert Cain pentru Clinica Cleveland.

Mâncă inteligent

Consumul anumitor alimente - multe dintre ele fiind alimente de bază ale dietei mediteraneene și conțin nutrienți esențiali - poate ajuta la contracararea simptomelor tulburării de anxietate socială.

Printre aceste alimente se numără ciocolata neagră bogată în antioxidanți, afinele, somonul și spanacul.

Somonul este o sursă bună de vitamina D, care menține hormonii fericirii, vitamina care multor americani le lipsește în timpul iernii fără soare.

„Alimentele pe care le consumăm nu ne afectează doar starea de spirit, ci și tiparele de somn și nivelul de energie”, a declarat psihologul Susan Albers la Clinica Cleveland. „Și asta ne poate afecta pe tot parcursul zilei.”

Un supliment cu vitamina D

Vitamina D protejează sănătatea oaselor și a sistemului imunitar, iar cercetătorii spun că ar putea regla și starea de spirit.

„Aceasta ajută celulele nervoase să rețină serotonina, astfel încât acestea să poată fi utilizate efectiv”, a declarat pentru KVUE Dr. Brad Berg, director medical pediatric la Baylor Scott & White Round Rock.

Organismul obține în mod normal vitamina D prin expunerea la soare - dar majoritatea oamenilor încă nu își îndeplinesc necesarul zilnic, potrivit cercetătorilor de la Universitatea de Stat din Oregon.

Administrarea unui supliment sau a unei multivitamine poate ajuta oamenii să obțină cantitatea recomandată. Persoanele cu vârsta cuprinsă între unu și 70 de ani ar trebui să primească 600 de unități internaționale, iar cele mai în vârstă ar trebui să primească 800, spune Clinica Mayo.

Faceți mișcare în aer liber

A face mișcare în frig poate necesita puțin curaj, dar ieșitul afară pentru mișcare ar putea fi exact ceea ce aveți nevoie.

Cercetătorii spun că mișcarea regulată poate ajuta la reglarea stării de spirit, iar petrecerea timpului în aer liber generează și emoții pozitive.

Puterea prieteniei

Socializarea este, de asemenea, o strategie eficientă pentru combaterea tulburării de anxietate socială. Asigurați-vă că vă vedeți cu prietenii și că rămâneți implicați în cercul social și în activitățile obișnuite.

„Evitarea izolării este vitală pentru a reduce simptomele la minimum, iar întâlnirea la cină cu cineva, plimbarea cu unul sau doi prieteni sau participarea la o seară de jocuri poate influența pozitiv pe cineva care are nevoie de ajutor”, sfătuiește Rochester Regional Health.

