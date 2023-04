Mărturia unui tânăr care suferă de depresie: "Oamenii nu pot să facă mai mult decât fac. Prietenii mei mă sună zilnic"

Un tânăr român care suferă de depresie a explicat printr-o postare pe Facebook ce simte concret un om care se luptă cu această afecțiune, în contextul în care jurnalista Iulia Marin, găsită moartă în apartamentul ei miercuri, 19 aprilie, era diagnosticată cu aceeași boală.

Iulia suferea de mai multe tulburări psihice și se lupta cu depresia, lucruri despre care scria pe blogul ei și pe pagina sa de Facebook. După ce anunțarea decesului, numeroase persoane au afirmat în spațiul public că și-ar fi dorit să facă mai mult pentru ea decât să îi dea reacții pe rețelele sociale la postări și că probabil, în realitate, era foarte singură.

Tânărul a explicat cum funcționează depresia și a dat propriul exemplu, susținând că, deși este în permanență sunat de prieteni și primește atenția și grija oamenilor dragi, starea sa se poate agrava de la un minut la altul.

”Starea ta se poate agrava într-un minut, timp suficient să faci o tâmpenie”

”Cazul Iuliei îmi amintește de cazul Cristina Țopescu, când au ieșit lupii moraliști să-i pună prietenii la zid că n-au știut să facă mai bine, că n-au vrut, că nu i-a interesat, că nu au fost acolo. Ca și atunci, și acum, dintr-un caz tragic devine un caz de judecat. Nu judecăm defunctul, sau poate și pe el, vezi cei care încă au impresia că depresia e un moft și-o fiță.

Oamenii nu pot să facă mai mult decât fac. Prietenii mei mă sună zilnic. Și dacă nu mă sună toți, cel puțin unu se asigură că nu trece o zi în care să nu-mi ia pulsul. Nu cred că se vorbesc între ei, dar se nimerește ca mereu să sune sau să-mi scrie cineva. Foarte rare zilele în care n-a sunat nimeni. Dar chiar și așa, chiar dacă e absolut fabulos să vezi și să știi că oamenii dragi îți sunt aproape și vor autentic să știe cum ești, dacă mai respiri, dacă ai nevoie de ceva, dacă ai mâncat, dacă ți-ai luat pastilele, dacă ai băut prea mult, dacă pot face ceva să te ajute, tu tot singur te simți. Ești singur pentru că oamenii ăia, chiar dacă ar face extrema de a te lua la ei acasă cu schimbul, tot nu ți-ar putea prelua din stări.

Ele rămân cu tine oriunde ești, orice faci, oricât de ocupat ești, oricât de mulți oameni ai în jur chiar și fizic. Nimic, absolut nimic nu te distrage din întunericul în care te afli. Și mai e o chestie. De la un telefon la celălalt pot trece o oră, două sau zece, timp în care starea ta se poate agrava într-un minut, timp suficient să faci o tâmpenie”, a scris pe Facebook Alex Andornic.

Oamenii depresivi nu doresc să se sinucidă

Tânărul a mai spus că este un mit faptul că oamenii depresivi ar dori să își facă rău sau să se sinucidă și că, în realitate, vor doar să nu mai simtă durere.

”Și nu, ipoteza că oamenii depresivi își doresc să-și facă rău sau să se sinucidă e greșită. Nu ne dorim asta. Ne dorim ca măcar pentru o fucking secundă să nu mai simțim. Nimic. Nicio emoție. Să nu ne mai simțim copleșiți, să nu mai simțim presiunea enormă din piept datorată anxietății, să nu mai simțim că vrem să ne smulgem părul din cap, să nu mai umblăm bezmetici dintr-un colț în altul al camerei acaparați de neliniște. Vrem ca emoțiile să nu ne mai doară fizic. Vrem să nu ne mai sufocăm de plâns din senin. Vrem să nu se mai dea replay over and over again la toate gândurile absolut îngrozitoare pe care le avem. Vrem să fie liniște. Și nu e niciodată liniște”, a mai scris tânărul.

”În anumite momente simțeam că plonjatul de la etajul 8 mă poate scoate din stare”

Alex mai spune că de mai multe zile stă izolat, că a petrecut sărbătorile pascale singur și că a avut momente în care a simțit ”nevoia acută de a face o tâmpenie”, însă punctează că i-a fost util să spună cuiva. De asemenea, mai spune că, dacă vreodată ar ajunge să își pună capăt zilelor, nu ar vrea să citească ulterior că prietenii sau familia nu au fost alături de el, deoarece aceștia îi sunt aproape zilnic.

”De sâmbătă dup amiază m-am încuiat în casă după ce am terminat treaba la laborator și n-am mai ieșit deloc. Mi-am petrecut Paștele singur, cu multe sticle de vin, anxiar și crenvurști cu muștar. Am simțit mai mult ca oricând nevoia de izolare. În același timp am avut puterea în anumite momente când simțeam că plonjatul de la etajul 8 mă poate scoate din stare, să scriu cuiva, boss, simt nevoia acută să fac o tâmpenie, nu trebuie să vii să mă ții legat de calorifer sau ceva, dar vreau să știi că simt să fac asta. Și că sper să dacă ți-o zic și o aud, mă mai gândesc puțin înainte. Și m-am mai gândit. E miercuri și încă's aici să scriu chestia asta.

Dar e o nesiguranță cu care trăiesc și eu, și oamenii dragi din jurul meu care-mi sunt alături și cărora le mulțumesc. E o nesiguranță pe care n-o poate preveni nimeni. O secundă de ultra slăbiciune poate deveni o tragedie. Și, din nou, nu e nimeni vinovat pentru asta.

Așa că, dacă vreodată-mi iese, sper să nu citesc d'acolo din iad comentarii despre unde au fost prietenii mei când am avut nevoie. Sunt aici, vă asigur eu. Și mama e aici. Și tata. Și bunica. Mă sună zilnic și-mi spun zilnic că mă iubesc și mă încurajează să mai pot o zi, să mai fac un pas. Se asigură zilnic că știu că-mi sunt alături și că ar face orice este uman posibil să mă vadă fericit. Dar sunt neputincioși în fața depresiei. Din păcate”, scrie tânărul.