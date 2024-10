Semnal de alarmă tras de medici. Tot mai mulți copii ajung la spital din cauza depresiilor severe și gândurilor suicidare. Cel mai mic avea 10 ani

Medicii din România trag un serios semnal de alarmă după ce s-a ajuns ca secţiile spitalelor să devină neîncăpătoare din cauza numărului mare de copii cu depresii severe şi gânduri suicidare. Simptomele, spun specialiștii, apar de multe ori pe fondul consumului de alcool sau al substanţelor interzise.

La Spitalul Alexandru Obregia din Capitală, cel mai mic pacient care a ajuns la Urgenţe din această cauză are 10 ani. Cu tulburări grave de comportament ajung însă şi copiii care cresc cu un singur părinte sau cei care stau prea mult timp în faţa ecranelor, scrie antena3.ro.

Foarte puțini părinți au curajul să își aducă odraslele la timp într-o secție de psihiatrie. Rușinea devine, din această cauză, cel mai mare pericol pentru cei care ajung la spital cu forme severe ale bolii.

În afara dependenței de ecrane și a izolării sociale, consumul de droguri și alcool reprezintă cea mai mare preocupare pentru specialiști.

„Numărul copiilor care au tulburări de comportament legate de consumul de substanțe a crescut în ultimii ani. Vedem o creștere de la an la an. Dacă e să mă gândesc la vârsta cronologică, la momentul prezentării, aș zice undeva în jurul vârstei de 12-13 ani, cel mai mic, dar, din păcate, stând de vorbă, am identificat un debut al consumului de alcool, undeva în jurul vârstei de 10 ani, și ulterior 11 ani consum de canabis”, declară Ema Andrei, Spitalul Alexandru Obregia.

Din această cauză, secțiile de specialitate ajung să fie supraaglomerate. Cele 62 de paturi sunt aproape întotdeauna ocupate. Există zile în care aproape jumătate dintre acestea sunt ocupate de tineri care consumă substanțe interzise.

