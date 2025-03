Cine e Paul Ispas, un alt candidat independent care și-a depus candidatura la BEC. Ce conține programul său electoral

Încă un candidat independent şi-a depus, vineri, 14 martie, candidatura pentru alegerile prezidenţiale: Paul Ispas. Biroul Electoral Central urmează să analizeze documentele şi să anunţe decizia.

”Biroul Electoral Central pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2025 (BEC) informează că, în data de 14.03.2025, a fost depusă propunerea de candidatură independentă a domnului Paul Ispas pentru funcţia de Preşedinte al României”, anunţă, vineri, BEC.

Judecătorii urmează să analizeze şi să se pronunţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de legalitate pentru înregistrarea candidaturii.

Decizia BEC privind înregistrarea sau respingerea candidaturii va fi adusă la cunoştinţa publicului.

Paul Ispas a studiat științe politice și comunicare politică. Susține că a lucrat în principal în corporații, fiind pasionat de istorie și de cinematografie. Precizează că a decis să testeze cum e să fii candidat independent cu zero buget la alegerile prezidențiale.

„Voi fi un candidat strict independent, cu o echipă independentă alături”, scrie Paul Ipsas pe blogul personal.

În programul său pentru funcția de președinte, Paul Ispas spune că „principala barieră în fața acestei candidaturi a fost dată de cele 200.000 de semnături pe care trebuie să le strâng până la începutul lunii martie.

Voi documenta acest proces întocmai pentru a arăta care sunt limitele pentru accederea reală la putere a unei persoane ca mine, pentru că: îi iubesc pe români și nu consider nicio categorie de votanți mai bună decât alta; nu am făcut politică partizană; am resurse financiare limitate, dar am o echipă pregătită alături de mine; sunt convins că am competențele necesare să fiu un președinte mai bun”.

„Angajamentul meu este că mereu voi pune România pe primul loc și cetățenii în prim plan”, a mai scris candidatul independent pe blog.

Paul Ispas mai spune că „cea mai mare realizare personală este fiul meu, Casian-Mihnea, care la sfârșitul lunii mai va împlini 3 ani și pe care îl cresc cu multe zâmbete alături de soția mea, cu care sunt căsătorit de peste 12 ani. Sunt pasionat de filme, și încerc anual să fac previziuni pentru Oscaruri. În egală măsură, nu-mi imaginez viața fără cărți sau fără muzică. Ador distopiile, science-fiction-ul, istoria și literatura contemporană fără a-i neglija pe clasici”.

Secvențe din programul său politic de președinte, publicat pe blogul său:

”1. Securitate națională

România – Furnizor de securitate pentru Europa

Prin poziția sa geostrategică, România trebuie să-și consolideze relațiile militare cu ceilalți doi mari furnizori de securitate din regiune: Turcia și Polonia. Mă angajez să continuăm colaborarea cu acești parteneri rezultată în urma aderării la NATO.

Securitatea Mării Negre va fi o prioritate în contextul asigurării linilor comerciale pentru toate statele riverane.

Adăugarea factorului de securitate militară în Inițiativa celor Trei Mări va fi o prioritate.

Armată modernă și puternică

Creșterea progresivă a bugetului pentru apărare până la 5% din PIB, pentru a ne adapta la noile realități geopolitice;

Dezvoltarea industriei locale de apărare prin producția de drone, echipamente militare și rachete balistice;

Evaluarea necesității creșterii vârstei de pensionare pentru militari, sprijinirea acestora prin salarii competitive, condiții mai bune și oportunități de pregătire continuă.;

Consolidarea bazelor strategice NATO, inclusiv Deveselu și Kogălniceanu, și modernizarea flotei navale pentru a proteja securitatea în Marea Neagră.

Control civil asupra serviciilor

Președintele României numește șefii serviciilor României. Prin aceasta vorbim de una dintre singurele pârghii de control civil asupra activității serviciilor. Sunt necesare câteva elemente clare ce trebuie asumate de cei care vor ocupa aceste funcții:

Numirea șefilor serviciilor pe criterii de competență, cu asumarea unor obiective clare;

Raport public anual privind activitatea și cheltuielile bugetare;

Creșterea transparenței prin informări regulate în fața Parlamentului.

2. Diplomație: România, lider regional și European

România poate și trebuie să devină un furnizor de securitate și stabilitate în Europa de Est, prin consolidarea relațiilor strategice cu parteneri precum Polonia și Turcia;

Crearea unui hub economic regional: Bucureștiul poate deveni centrul unui consorțiu economic în Europa de Est, atrăgând investiții din domenii strategice precum IT, energie regenerabilă și producție industrială de înaltă valoare;

Lansarea unui fond regional pentru inovație: Un program finanțat în colaborare cu partenerii europeni, destinat susținerii start-up-urilor românești care dezvoltă soluții inovatoare în tehnologie, energie și agricultură sustenabilă;

Dezvoltarea unui coridor economic transbalcanic: Parteneriate cu țările vecine pentru a crea rețele de infrastructură și transport care să lege România de piețele din Balcani și Europa Centrală, în continuarea Inițiativei celor Trei Mări.

3. Diplomație: Extinderea relațiilor globale

Vom dezvolta relații diplomatice active cu toate țările lumii, inclusiv cu state mai puțin accesate în trecut.

Voi căuta oportunitățile specifice în fiecare relație: atragerea de investiții, parteneriate comerciale, îmbunătățirea relațiilor diplomatice”.

(...)

11. România pregătită pentru viitoare crize

În epoca accesului la date și a rațiunii, anumite situații de criză pot fi prevăzute. De exemplu chiar dacă comunitatea globală nu cade de acord asupra sursei schimbărilor climatice, și evident nu cade de acord asupra prevenirii lor, România trebuie să fie pregătită. De asemenea, o viitoare pandemie nu este de exclus, cum nici un val nou de refugiați în Europa nu este imposibil, mai ales în noul context geopolitic. Pregătirea cu manuale de criză pe anumite domenii este esențială pentru un răspuns rapid.

12. Republica Moldova în Europa alături de România

România trebuie să aibă un parteneriat special cu Republica Moldova. Trebuie să ne asigurăm de parcursul European și Nord Atlantic al Moldovei. Președintele României are pârghiile diplomatice necesare să susțină direcția pe care Moldova a decis-o. Frații noștri de peste Prut au luat această decizie ca urmare a îndemnului și exemplului României. În plan secundar, nu exclud nicio discuție despre întregirea neamului românesc sub aceleași granițe. Asta trebuie făcută pe timp de pace, cu concursul ambelor popoare și fără să fie percepută drept o amenințare pentru nimeni, și numai după tranșarea problemelor republicilor separatiste din Moldova.

13. Interes național – România pe primul loc, cetățenii în prim-plan

Termenul „Interes Național” trebuie să fie mai mult decât o expresie vagă sau un pretext pentru decizii politice oportuniste. Pentru mine, interesul național înseamnă acordarea de prioritate nevoilor reale ale românilor și transparența totală în luarea deciziilor care le influențează viața. România pe primul loc și cetățenii în prim-plan, este principiul care va ghida întreaga mea activitate.

Consultare permanentă cu cetățenii: Voi iniția referendumuri pe teme majore care privesc viitorul țării, ori de câte ori vocea societății contravine direcției date de decidenți. Poporul este și va rămâne suveran.

Dialog deschis cu partidele: Mă voi asigura că vocile tuturor partidelor parlamentare sunt ascultate în dezbaterile legate de subiecte de importanță națională. Interesul național trebuie să fie construit pe consens și colaborare.

Parteneriate corecte și benefice: Relațiile cu NATO, UE și partenerii noștri comerciali vor fi ghidate de corectitudine, respect reciproc și beneficii clare pentru România.

Sub acest principiu, voi garanta că deciziile luate în numele interesului național vor reflecta adevăratele nevoi și aspirații ale românilor. România pe primul loc, cetățenii în prim-plan reprezintă un angajament pentru o țară mai unită, mai puternică și mai prosperă”.

