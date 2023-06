Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat vineri, 9 iunie, că înscrierile pentru Regiunea Sud-Est în Programul Casa Verde Fotovoltaice s-au încheiat, bugetul disponibil fiind epuizat în primele şase minute.

Este deja o obișnuință ca înscrierile să se încheie la câteva minute de la start când vine vorba de programe prin care românii au acces la fonduri de la stat.

Unii dintre cei care țin neapărat să aplice au descoperit metode care funcționează. Este cazul unui român care a reușit să depună dosarul în mai puțin de un minut și 30 de secunde, după cum a scris pe Facebook.

"Ieri am reușit să depun dosarul lejer în 1 minut 20 de secunde. Dacă va ajută așa am procedat eu.

1 cu 10 minute înainte am dat un reset la calculator

2 am deschis pagina AFM și am făcut-o să ocupe jumătate din monitor (să nu aveți alte pagini de internet deschise că să nu va încetinească!!!) vedeți poză atașată.

3 pe cealaltă jumătate am avut pregătit un fișier word care conțineau toate datele necesare a fi completate în ordinea necesară.

4 cu 2 minute înainte de termen am copiat în clipboard adresa de mail (CTRL+C)

Ads

5 am pornit ceasul să văd câte secunde mai sunt până la 10 fix și tot apăsăm tasta F5 pentru refresh.

6 când mi s-a pornit sesiunea am dat doar CTRL+V în ambele câmpuri și am trecut la pasul 2

7 Numele de familie l-am scris manual că e mai rapid decât copy paște prenumele l-am copiat din fișierul word pentru că e mai lung.

8 seria și numărul de buletin le-am memorat și le-am trecut din memorie, la fel am procedat și cu dată de valabilitate și expirare a CI

9 CNP-ul l-am trecut din fișierul word precum și domiciliul.

10 în prealabil am salvat toate fișierele pe care trebuia să le încarc și le-am numerotat în ordine 1 CI, 2 ANAF, etc..

11 că să fiu sigur am plasat documentele necesare și în My documents și pe desktop, etc. că să fiu sigur că le am la îndemână.

12 am exersat de câteva ori cu 2 fișiere word partea cu copy paște și cu trecutul datelor că să fiu cat mai rapid, hai să fim sinceri, pentru 20.000 de ron merită să te chinui 30 de minute.

Baftă vă doresc!", a scris acesta pe grupul AFM: Casa verde- fotovoltaice.