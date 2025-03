Deputat AUR, la ieşirea de la audieri: „Eu dădeam să plec, când au început bubuituri. Noi nu am încurajat niciodată astfel de acţiuni”

Deputatul AUR Daniel Răzvan Biro a declarat, marţi, 11 martie, la ieşirea de la audieri, în cazul protestului de duminică, 9 martie, de la sediul BEC, că a fost citat în calitate de martor pentru a prezenta ceea ce s-a întâmplat în cazul violenţelor.

El a povestit că era în spatele nucleului de oameni şi când dădea să plece, au început bubuituri.

Biro a mai spus că AUR a mai organizat proteste şi nu s-a întâmplat niciodată astfel de violenţe şi ei nu au încurajat niciodată astfel de acţiuni.

Deputatul AUR a declarat după audieri că a fost o scurtă prezenţă a sa în acel loc. ”Dacă tot e vorba de aşa zisă organizare şi implicare a noastră, a parlamentarilor de la AUR, în organizare, aşa bine am fost organizaţi încât nici măcar de prezenţa celorlalţi colegi nu ştiam acolo. A fost o chestiune cât se poate de simplă şi normală”, a precizat el.

Biro a precizat că aceste incidente pot izbucni în orice fel de context.

„Minting spontan”

”Din ceea ce am observat eu la faţa locului, am putut observa că este un minting spontan, care a pornit, propriu-zis, de la acea decizie a Biroului Electoral Central de a bloca şi respinge candidatura.

Despre afirmaţiile liderului AUR, George Simion, că judecătorii trebuie ”jupuiţi de vii”, Daniel Biro a precizat că Simion a clarificat clar poziţia dânsului.

”Nu sunt purtător de cuvânt al domnului Simion şi cred că dânsul vă poate spune. Eu nu pot comenta declaraţiile altui coleg. Eu vă spun ce poziţie am eu, în calitate de deputat. Nu comentez declaraţiile altor colegi”, a arătat el.

Daniel Biro a mai spus că nu ştia că vor începe violenţe la miting.

”Nu, de unde să ştiu că sunt violente? Nu am plecat cu mult înainte, că şi eu era să fiu prins la mijloc. Eram în spatele nucleului de oameni, eu dădeam să plec, când au început bubuituri. Nu ştiu să vă descriu zona. Eu nu am pătruns foarte mult în nucleul de protestatari. Am fost acolo, am făcut o transmisiune live, am văzut că erau proteste paşnice în acea fază iniţială şi când am dat să plec din afara acelui perimetru, am auzit o bubuitură şi m-am întors. Nu am văzut ce s-a întâmplat propriu-zis, nu am văzut cordonul de jandarmi în fază iniţială”, a povestit Biro.

”Apoi, toţi oamenii am văzut că au fugit şi s-au panicat, în momentul în care eu am încercat, separat, să mă duc, să intru în contact cu cineva dintre jandarmi, să spun că este un pericol ca oamenii să se calce propriu-zis în picioare pentru că spaţiu era foarte îngust”, a completat el.

Deputatul AUR a mai afirmat că procurorii l-au chemat în calitate de martor.

”M-au citat în calitate de martor, să ne expunem viziunea asupra a ceea ce s-a întâmplat. Nu încurajăm astfel de violenţe. După cum bine ştiţi, AUR a organizat nenumărate proteste la care n-a existat absolut niciun astfel de incident. Drept urmare, noi nu am încurajat niciodată astfel de acţiuni şi nici nu le încurajăm”, a subliniat Daniel Biro.

Cinci deputaţi AUR sunt aşteptaţi marţi, 11 martie, la Parchet, anunţă liderul partidului, George Simion, care acuză că ”sistemul corupt, condus de marionetele Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, Cătălin Predoiu foloseşte instituţiile statului pentru a suprima opoziţia reală şi vocea regăsită prin vot a poporului român”.

El invocă şi comenzi ”şoptite din holurile întunecate ale ambasadelor străine”, susţinând că, în urmă cu câteva zile, au avut loc întâlniri între ambasadorul Franţei şi Marian Enache, şeful CCR şi ”principal responsabil pentru anularea alegerilor din decembrie”.

