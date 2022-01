Deputatul AUR care vrea armată obligatorie s-a speriat de cipurile produse în UE: ”Zarurile sunt aruncate, 70-80% din europeni au fost exemplari, s-au injectat!”

Deputatul AUR Ciprian Ciubuc a postat pe pagina sa de pe Facebook o filmare cu președinta Comisiei Europene în care aceasta anunță lansarea proiectului european de aducere pe continent a producției de cipuri, întrebându-se, retoric, dacă este vorba de o conspirație și continuând cu răspunsul: nu!

Postarea i-a atras atenția lui Cristian Ghinea, care a reacționat, la rândul lui, pe Facebook:

"Să râdem cu AUR!

Domnul acesta este parlamentar român. Din partea AUR. El ia un film în care Președinta Comisiei Europene anunță lansarea proiectul european de aducere pe continent a producției de cipuri.

Și bagă așa conspiraționist: uită, mă, UE bagă cipuri în noi.

O veste proastă pentru fasciști: aveți cipuri în telefoane, în computere, în mașini, până și în aspiratoarele alea inteligente rotunde. Chiar și în frigidere. Tot ce înseamnă în jurul vostru tehnologie. Și e ok. Nu mușcă.

Economia mondială e în criză de cipuri. Producția nu face față cererii. E cursă continentală între UE, America și China pentru noi capacități de producție.

Sunt foarte mândru că am pus jumătate de miliard de euro în PNRR pentru participarea României la această cursă. Dacă Guvernul de blegi nu ratează, vom avea producție de cipuri în România în anii ce vin. Cel mai probabil la industria de subansamble auto care deja contribuie mult la economia României - cei care produceau volane și alte componente simple pot face pasul spre tehnologiile cele mai complicate. România e pe locul 4 în UE în acest proiect, ca alocare financiară.

Și omul ăsta crede că Ursula von der Layen lansează producția de cipuri în vaccin. Și are sute de mii de vizualizări.

Și comentează apoi: ”Zarurile sunt aruncate, 70-80% din europeni au fost exemplari, s-au injectat!”.

Am așa senzația că au ajuns hăbăucii la butoane. Dar adevărul e că s-au cocoțat acolo în tăcerea jenată a oamenilor normali, care sunt cei mai mulți în țara asta.

Destul!

Stați, mă, liniștiți, nu vă bagă nimeni cip-uri în creier, nu e nimic acolo...

Fără niște cipuri, nici nu aveați de unde posta această imbecilitate. Și fiecare dintre ăia care v-au dat like are măcar un cip pe lângă el, în telefon, că like nu se dă cu furca", a scris Cristian Ghinea pe Facebook.

Deputatul Ciprian Ciubuc este cunoscut pentru declarațiile controversate lansate în spațiul public.

Cea mai recentă este de săptămâna trecută, când acesta a postat pe Facebook o listă de măsuri pe care România ar trebui să le ia în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Deputatul cerea, printre altele, armata obligatorie pentru absolut toți bărbații de 18-40 de ani:

"Măsuri militare urgente:

- Armata obligatorie pentru absolut toți bărbații de 18-40 ani, o pregătire minimă, elementară de apărare, 3 luni pentru toți bărbații cu studii superioare, și 6 luni pentru cei fără studii superioare. (România nu are bărbați pregătiți să-și apere țara, casa și familia!)

- Convocarea, mobilizarea și antrenarea tuturor rezerviștilor apți.

- Șanțuri de 4 metri adâncime și 8 metri lățime dea lungul frontierei flancului estic.

- Toate drumurile naționale și internaționale de intrare în țară dinspre granița de Est, securizate, podurile de intrare dotate cu explozibil de distrugere", sunt doar câteva dintre măsurile propuse.

