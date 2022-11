Deputata AUR de Vaslui Raisa Enachi ar fi într-o relație de concubinaj cu un cetățean originar din Republica Moldova, condamnat la opt ani de închisoare peste Prut pentru escrocherie și falsificare de înscrisuri oficiale, conform unei investigații din presa locală.

Conform sursei citate, concubinul deputatei AUR Raisa Enachi este Ion Filion, un bărbat dat în urmărire națională în Republica Moldova. Potrivit Vremea Nouă, Filion este condamnat în țara vecină la 8 ani de închisoare pentru escrocherie și falsificare de înscrisuri oficiale. Acesta din urmă susține că este o victimă a jocurilor politice.

„Ion Filimon se erijează în președintele de facto al AUR Vaslui, iar în restul timpului se pare că are o afacere în București, unde este și concubina sa, deputata Raisa Enachi, cu care are și un copil”, mai relatează sursa citată.

Filion și-a făcut în 2002 cetățenie română iar în 2020 s-ar fi înscris în AUR și s-a ocupat de filiala partidului din Vaslui. Din lipsă de oameni pentru alegerile parlamentare, acesta ar fi trecut-o în capul listei pe concubina sa, Raisa Enachi, care în cele din urmă a și intrat în Parlament.

Cum a ajuns urmărit național

Conform datelor din dosarul penal în care a fost judecat și condamnat în Republica Moldova, Filimon este originar din satul Cărpineni, raionul Hâncești și domiciliat în mun.Chișinău. Acesta a fost recunoscut culpabil de „comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin.(5) Cod Penal, în baza acestei legi fiindu-i urnită o pedeapsă de 8 (opt) ani închisoare cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis (…).

Potrivit rechizitoriului, este învinuit pentru faptul că: în luna decembrie 2005, Filimon Ion, urmărind scopul însușirii bunurilor altei persoane prin înșelăciune și abuz de încredere, sub pretextul procurării, a primit cu drept de folosință de la M.B automobilul de model „Mercedes – Benz E 220”, cu nr. C GN 49, convenind să achite prețul acestuia în sumă de 14 000 Euro într-o perioadă de 2 ani, după care să perfecteze actele privind transmiterea dreptului de proprietate a automobilului în cauză. Pentru a-și realiza intenția sa criminală, Ion Filimon este învinuit de faptul că a confecționat și deținut o procură din 11 aprilie 2005, în care a făcut înscrisuri false, mai precis a contrafăcut semnătura mandatarului D. B. și a făcut înscrisuri false, precum că procura dată este autentificată de notarul T. B. și înregistrată cu nr. 3587, contrafăcând în acest sens semnătura și ștampila ultimei”, se arată în dosarul bărbatului.

Cum Ion Filimon a plecat din Republica Moldova în timpul procesului și nu s-a mai întors, acum el figurează la Frontiera Republica Moldova ca fiind dat în urmărire națională.

„Eu nu conduc, eu ajut”

Într-un interviu pentru Vremea Nouă, Filiom susține că nu conduce filiala AUR din Vaslui, ci doar dă sfaturi.

„Eu nu conduc niciun partid, ca să fie clar! Eu ajut, este o diferență! Ca să conduci, trebuie să ai niște criterii de îndeplinit, iar eu nu le am pe toate! Dar pot să-mi spun o părere, pentru că am umblat prin județ, am căutat oameni care să conducă partidul acesta”, declară bărbatul.

Mai mult, în ce privește urmărirea penală, acesta susține că a recunoscut acest aspect încă de când s-a înscris în AUR. Mai mult, Filiom sugerează că justiția din Republica Moldova este coruptă

„Da, sunt urmărit național în Republica Moldova, am recunoscut asta din prima secundă în care am intrat pe ușa partidului nostru. Le-am zis << băi băieți, eu am o problemă și nu pot trage partidul în jos pentru o cauză de nimic pe care o am în Republica Moldova >> . Am încercat să rezolv problema, dar justiția moldovenească să știți, este de genul că fără bani nu rezolvi nimic. Asta este felul de a funcționa justiția acolo: îți crează o problemă, pe care tot tu trebuie să o rezolvi cu bani, înțelegeți?”, a mai relatat acesta.