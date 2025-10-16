Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 11:38
1349 citiri
Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO
Masina cu care se plimbă Koler FOTO captură YouTube/Snoop

Deputatul AUR Eduard Koler a atras atenția după ce a fost surprins plecând de la Parlament cu un BMW XM în valoare de peste 150.000 de euro, vehicul care nu apare în declarația sa de avere.

Inițial, Koler a refuzat să de detalii despre bolodul de lux jurnaliștilor de la Snoop, apoi a precizat că mașina aparține unei firme, nu statului român: „Mașina despre care m-ați întrebat nu este a mea, este a unei firme, am închiriat-o, nu este mașina statului român… Nu am absolut nimic de ascuns”.

Investigațiile Snoop au arătat că BMW-ul XM este deținut de EK Vanguard Vektor LTD SRL, companie administrată de mama deputatului, Ioana Dumitrașcu. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 2 milioane de lei și un profit net de 1 milion de lei, cu un singur angajat, iar Koler a încasat doar 13.359 de lei în calitate de director.

„Mai am două mașini. BMW-ul nu aparține statului român”, a fost primul răspuns primit de la Eduard Koler mai târziu, pe 1 octombrie.

Câteva ore mai târziu, tot pe 1 octombrie, a venit cu o precizare:

„Mașina despre care m-ați întrebat nu este a mea, este a unei firme, am închiriat-o, nu este mașina statului român. Ce vreți, dacă mergem cu mașinile statului român ne arătați cu degetul, dacă mergem cu mașini din altă parte, ne arătați cu degetul. Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii? Spuneți-ne. Nu vă pot spune cât plătesc chirie, nu aveți căderea să o faceți. Nu am absolut nimic de ascuns”, a susținut iritat deputatul AUR.

Reporterii Snoop au descoperit că BMW-ul XM aparține firmei EK Vanguard Vektor LTD SRL din Drobeta Turnu Severin. De la această firmă a încasat Eduard Koler, în 2024, un venit de doar 13.359 de lei în calitate de director.

Firma o are ca unic acționar și administrator pe Ioana Dumitrașcu, mama deputatului AUR, în vârstă de 75 de ani. Compania are o cifră de afaceri de 2 milioane de lei, profit net 1 milion de lei în 2024 și un singur angajat. Obiectul de activitate: „consultanță pentru afaceri și management”, iar denumirea ei începe chiar cu inițialele numelui politicianului, „EK”.

Același deputatul care, în 2024, s-a împrumutat de la mama sa 850.000 de lei și a împrumutat AUR cu 200.000 lei.

Anul trecut veniturile obținute de Eduard Koler și soția sa au fost de aproape 400.000 de lei. El a încasat și dividende de la Banca Transilvania de 107.942 de lei

”Specialii” lui Bolojan: Foști angajați ai SRI, MApN sau ai SPP care adună lunar venituri de zeci de mii de lei prin cumulul pensiei cu salariul
”Specialii” lui Bolojan: Foști angajați ai SRI, MApN sau ai SPP care adună lunar venituri de zeci de mii de lei prin cumulul pensiei cu salariul
Majoritatea angajaților din Secretariatul General al Guvernului cumulează pensia cu salariul de bugetar, un fenomen care afectează zeci de mii de persoane în întreaga administrație...
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
Guvernul discută joi extinderea termenului de implementare a programului INVESTALIM, măsură motivată de complexitatea proiectelor și durata mare a procedurilor administrative. Conform...
#deputat aur, #masina de lux, #Eduard Koler, #tupeu , #AUR
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Cum poate fi suspendat presedintele statului si de ce nu este ingrijorat Nicusor Dan de amenintarile AUR
a1.ro
Continuarea filmului "Patimile lui Iisus" e confirmata. Cine va juca rolul Mantuitorului, in locul lui Jim Caviezel
ObservatorNews.ro
Un milionar de 79 de ani si-a cautat iubita pe Tinder. Povestea demna de film s-a transformat rapid in cosmar

Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. ”Specialii” lui Bolojan: Foști angajați ai SRI, MApN sau ai SPP care adună lunar venituri de zeci de mii de lei prin cumulul pensiei cu salariul
  2. Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO
  3. Guvernul Bolojan decide astăzi câți bani vor putea cheltui Metrorex, Romsilva și RA-APPS, dar și exproprierile pentru o autostradă
  4. Privilegiul important pierdut de politicieni. Palma primită de la Bruxelles: „Asta are și un risc, va fi o schimbare majoră”
  5. Titus Corlățean, fostul rival al lui Grindeanu la funcția supremă în PSD, dezminte zvonul că ar pleca din partid: "Vă spun când decid"
  6. Primarul cu castel în Franța a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia instanței nu este definitivă
  7. USR vrea ca declarațiile de avere să rămână publice. Propunerea legislativă cu care partidul a venit, în ciuda deciziei CCR
  8. Deputata Cristina Prună, furioasă că Senatul a respins proiectul desființării AMEPIP. "Acolo sunt oameni cu salarii cu 50% mai mari decât cele din administrația publică centrală"
  9. Parlamentarii USR cer păstrarea caracterului public al declarațiilor de avere: ”Curtea Constituțională nu a interzis transparența lor”
  10. Ludovic Orban, despre data alegerilor pentru Capitală: „Atât președintele Dan, cât și orice om de bun simț trebuie să țină cont de lege”