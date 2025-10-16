Tupeu de deputat AUR. Întrebat de bolidul de lux cu care se plimbă, dar nu apare în declarația de avere, a dat un răspuns sfidător: "Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii?" VIDEO

Deputatul AUR Eduard Koler a atras atenția după ce a fost surprins plecând de la Parlament cu un BMW XM în valoare de peste 150.000 de euro, vehicul care nu apare în declarația sa de avere.

Inițial, Koler a refuzat să de detalii despre bolodul de lux jurnaliștilor de la Snoop, apoi a precizat că mașina aparține unei firme, nu statului român: „Mașina despre care m-ați întrebat nu este a mea, este a unei firme, am închiriat-o, nu este mașina statului român… Nu am absolut nimic de ascuns”.

Investigațiile Snoop au arătat că BMW-ul XM este deținut de EK Vanguard Vektor LTD SRL, companie administrată de mama deputatului, Ioana Dumitrașcu. În 2024, firma a avut o cifră de afaceri de 2 milioane de lei și un profit net de 1 milion de lei, cu un singur angajat, iar Koler a încasat doar 13.359 de lei în calitate de director.

„Mai am două mașini. BMW-ul nu aparține statului român”, a fost primul răspuns primit de la Eduard Koler mai târziu, pe 1 octombrie.

Câteva ore mai târziu, tot pe 1 octombrie, a venit cu o precizare:

„Mașina despre care m-ați întrebat nu este a mea, este a unei firme, am închiriat-o, nu este mașina statului român. Ce vreți, dacă mergem cu mașinile statului român ne arătați cu degetul, dacă mergem cu mașini din altă parte, ne arătați cu degetul. Ce vreți, să venim cu căruțul de butelii? Spuneți-ne. Nu vă pot spune cât plătesc chirie, nu aveți căderea să o faceți. Nu am absolut nimic de ascuns”, a susținut iritat deputatul AUR.

Reporterii Snoop au descoperit că BMW-ul XM aparține firmei EK Vanguard Vektor LTD SRL din Drobeta Turnu Severin. De la această firmă a încasat Eduard Koler, în 2024, un venit de doar 13.359 de lei în calitate de director.

Firma o are ca unic acționar și administrator pe Ioana Dumitrașcu, mama deputatului AUR, în vârstă de 75 de ani. Compania are o cifră de afaceri de 2 milioane de lei, profit net 1 milion de lei în 2024 și un singur angajat. Obiectul de activitate: „consultanță pentru afaceri și management”, iar denumirea ei începe chiar cu inițialele numelui politicianului, „EK”.

Același deputatul care, în 2024, s-a împrumutat de la mama sa 850.000 de lei și a împrumutat AUR cu 200.000 lei.

Anul trecut veniturile obținute de Eduard Koler și soția sa au fost de aproape 400.000 de lei. El a încasat și dividende de la Banca Transilvania de 107.942 de lei

