Un deputat georgian a fost bătut la o manifestație pro-UE. "Semnele de pe corpul meu sunt urmele Rusiei" VIDEO

Manifestațiile pro-Uniunea Europeană nu le fac bine cetățenilor din țările fostului bloc sovietic. Un parlamentar georgian a luat parte la unul dintre aceste evenimente și a luat o bătaie soră cu moartea.

Levan Habeișvili, președintele Mișcării Naționale Unite, principalul partid de opoziție al fostului președinte încarcerat Mihail Saakașvili, a apărut în Parlamentul țării sale cu fața tumefiată și cu bandaje pe nas și pe mână, scrie Le Figaro, citat de g4media.ro.

"Uitați-vă la mine! Ceea ce vedeți, aceste semne de pe corpul meu, sunt semnele Rusiei", le-a spus Habeișvili colegilor săi parlamentari.

It is shame!!! İt is russian method!

VMH, the chairman of the country's largest opposition party, Levan Khabeishvili was brutally beaten by special forces yesterday. The special forces forced him to say he was a "coward" and they would stop beating him

Currently, the deputy is… pic.twitter.com/CMERbVURBs