”Este mama copilului meu”. Averea impresionantă a unei necunoscute deputate apropiată de un baron PSD

Mirela Furtună este o obscură deputată PSD, chiar și la Tulcea, orașul din care provine. Cu toate acestea, a reușit să facă un profit de două milioane de lei la una din firmele ei, rata profitabilității fiind de 66%, relatează publicația defapt.ro

Președintele Consiliului Județean Tulcea, Horia Tedorescu (PSD), o definește pe Furtună ca fiind „mama copilului meu”.

Horia Teodorescu este născut în 1958, Mirela Furtună, în 1980. Furtună a fost consilieră la cabinetul său, când Teodorescu era președintele CJ Tulcea.

Declarația de avere a lui Furtună arată că, în anul fiscal 2022 a încasat dividende de 1,67 milioane de lei de la Delta Genetics SRL. Potrivit datelor de pe listafirme.ro, firma nu a avut activitate din 2012 în 2020. În 2021, când Furtună era deputat PSD, înflorește brusc: cu doar doi angajați are o cifră de afaceri de 4,5 milioane de lei și un profit de 2,7 milioane de lei, adică atinge o uriașă rată de profitabilitate, de 60%. În 2022, tot cu doi angajați, are o cifră de afaceri de 3,1 milioane de lei și un profit de peste 1,9 milioande lei, adică are o rată de profitabilitate de circa 63%.

În declarația de interese a deputatei Furtună este declarat un contract cu statul, respectiv Direcția de Sănătate Publică Tulcea, a acestei firme, în valoare de 204.000 lei în 2022 și 548.000 lei în 2021. Furtună mai este acționară la o firmă, SC Lucas Medical Center, care a avut contracte cu CNAS Tulcea în valoare totatlă de peste 1,2 milioane de lei. Ca și Delta Genetics, și această firmă a înflorit din 2020. Cu cinci angajați, a avut, în 2022, o cifră de afaceri de 2,2 milioane de lei și un profit de 1,372 milioan lei, adică circa 60% rată de profitabilitate.

Antena 3 scria în octombrie 2020 că Furtună, „mama copilului” baronului PSD de Tulcea Horia Teodorescu a făcut o avere impresionantă dintr-un simplu salariu de bugetar, cu care întreținea și un copil – în declarația de avere nu figurează o pensie alimentară.

„Prosperitatea deputatului Mirela Furtună pare să meargă mână în mână cu funcţiile înalte. Cu indemnizaţia de parlamentar drept singura sursă de venit indicată, ea a agonisit 3 terenuri în Tulcea, unul în Bucureşti, 2 apartamente şi o casă”, arăta Antena 3. Postul controlat de Dan Voiculescu nu menționează și faptul că, în 2018, și-a cumpărat un Land Rover.

În ianuarie 2015, Agenția Națională de Integritate anunța: „Agenția Națională de Integritate a constatat existența stării de incompatibilitate în cazul lui FURTUNĂ MIRELA, consilier al Președintelui Consiliului Județean Tulcea, întrucât, în luna ianuarie 2013, societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și administrator a încheiat un contract de lucrări, în valoare de 76.960,48 Lei, cu Consiliul Județean Tulcea (…)

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază”. Însă ANI nu a comunicar cum s-a încheiat evaluarea.

Mirela Furtună scrie în CV-ul ei că ar fi absolvit, la 27 de ani, facultatea de istorie a Universității Ovidius din Constanța.