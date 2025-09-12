Un deputat fuge prin Parlament pentru a evita să dea explicații bolidul de lux cumpărat de un magazin sătesc. „Sunteți foarte agasant. Mergeți după mine la toaletă?” VIDEO

Jurnalistul Cristian Andrei a postat un videoclip cu Mihai Weber, în care deputatul PSD încearcă să fugă de întrebările legate de achiziționarea unei mașini de lux pe o firmă care deține un butic sătesc. Deputatul refuză să dea explicații în legătură cu informațiile apărute în urma unei investigații jurnalistice.

„Am promis că voi posta ultimul video cu fuga lui Mihai Weber (PSD) prin Parlament. Las contextul: pe 1 septembrie realizez primul video cu Weber (fuge la lift, se închid ușile). Tot din 1 septembrie, ziua în care Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, este clipul nr. 2. Între primul și al doilea clip, distanța este de vreo 2-3 ore. Weber vorbește puțin cu colegii de la o televiziune, când mă vede fuge. Clipul se termină cu Weber care spune că a fost strategia firmei și închide ușa sălii de plen din Camera Deputaților. Clipul trei, cel postat, este din 8 septembrie”, scrie jurnalistul.

Acesta precizează că Mihai Weber a avut o săptămână să vină cu o reacție decentă.

„Știa cine sunt, știa despre ce îl întreb, știa toată povestea. Nu a fost luat prin surprindere. A fugit pentru a treia oară prin Parlament, se rătăcise la nivelul PM, în beznă. Liftul nu mai venea, nu mai știa cum să fugă. Personajul conduce Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților. Și el se sperie de o simplă întrebare despre o mașină Mercedes AMG GLE 53. De ce fugiți, domnul Weber? Ce ascundeți?”, scrie Cristian Andrei.

Site-ul de investigații Snoop.ro l-a surprins recent pe deputatul PSD Mihai Weber la volanul unui autoturism Mercedes AMG GLE 53.

Jurnaliștii susțin că mașina a fost cumpărată de o firmă din Gorj, care a raportat un profit de 3.500 de euro în 2024 și deține un butic într-un sat de 900 de locuitori.

Mercedes AMG GLE 53, versiunea hibridă, model de ultimă generație, are valoare pe site-urile de specialitate de peste 140.000 de euro. Mașina nu este trecută în declarația de avere depusă în iunie 2025 a deputatului.

„M-ați văzut cu mașina?”, a fost prima reacție oferită la Parlament de Mihai Weber, pe 1 septembrie, când a fost întrebat despre Mercedesul cu care a plecat de la partid la finalul lunii august. Deputatul nu s-a oprit să dea mai multe explicații și a încercat să evite orice întrebare despre acest subiect.

Întrebat pentru a doua oară cui aparține mașina, Mihai Weber nu a oferit nici de această dată o explicație concretă.

„Sunteți atât de curios?”, a fost a doua replică primită de la social-democrat la întrebarea „cui aparține mașina cu care ați venit la partid”.

A recunoscut însă că autoturismul Mercedes AMG GLE 53 nu apare în declarația de avere. „Este mașina unei firme”. Nu a precizat dacă firma îi aparține sau nu.

S-a întors cu spatele și s-a urcat în lift alături de mai mulți colegi deputați.

A refuzat să răspundă și la întrebarea cât costă o astfel de mașină de lux.

„Documentați-vă, vedeți!”, au fost singurele cuvinte primite de la Mihai Weber, fără să ofere vreo informație concretă despre cine deține mașina, cum a fost obținută și de ce o conduce.

Satul Buduhala este parte a comunei Telești, județul Gorj, o comună care nu adună mai mult de 3.000 de persoane și este alcătuită din trei sate. Localitățile sunt lângă municipiul Târgu Jiu, la cel mult 15 km distanță, scrie Snoop.ro.

În satul Buduhala, unde trăiesc vreo 900 de oameni, are unicul punct de lucru firma care a achiziționat în leasing Mercedes-ul AMG GLE 53, pe care îl conduce Mihai Weber.

În urma apariției investigației, deputatul PSD Mihai Weber a transmis publicației o serie de precizări:

„Cu privire la articolul publicat de snoop.ro în data de 11.09.2025, în care faceți referire la un autoturism pe care l-am condus la finalul lunii august, pentru corecta informare a opiniei publice, doresc să fac următoarele precizări:

- Autoturismul nu este proprietatea firmei, ci este supus unui contract de leasing. Societatea comercială de tip SRL, în care sunt asociat și dețin 95% din capitalul social, este doar utilizator al bunului;

- În spiritul transparenței, informațiile legate de această societate comercială sunt specificate în declarația de interese;

- Societatea comercială care a încheiat contractul de leasing are toate obligațiile fiscale plătite la zi și nu înregistrează datorii fiscale;

- Deciziile cu privire la activitatea societății comerciale aparțin în totalitate asociaților și nu reprezintă informații de interes public.

Mihai Weber, 61 de ani, este deputat PSD și se află la al patrulea mandat în Parlament. În actuala legislatură este președintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților. Reprezintă în Parlament județul Gorj. În mandatul trecut, 2020-2024, Mihai Weber a fost președintele Comisiei de control a activității Serviciului Român de Informații Externe (SIE).

