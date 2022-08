Meritocrație politică. Cine este blonda din PSD care a galopat prin funcții date de partid, specializată în ”shamanism”

Înscrisă în PSD încă de la 16 ani, deputata Oana Gianina Bulai a făcut slalom prin mai multe funcții obținute pe linie de partid, fie că au venit de la social-democrați, ori PDL, fiind ajutată de experiența ca director general în mai multe firme ajunse toate cu datorii uriașe.

Astfel, la doar 16 ani, când încă era la liceu, Oana Bulai s-a înscris în PSD, unde nu iese în evidență decât abia mai târziu. Conform CV-ului publicat pe site-ul Camerei, Bulai termină în 2003 Facultatea de Drept, specializându-se în Administrație Publică, iar șapte ani mai târziu obține o diplomă de master la Universitatea Petre Andrei din Iași, în Psihologie politică și leadership în administrație.

Primul loc de muncă îl are la 24 de ani, în calitate de consilier juridic la „SC Lider Construct Grup”, iar apoi, în 2007, la 27 de ani, avansează direct în postul de director general la o firmă care are domeniul de activitate reparații de mașini, iar în paralel ține cursuri de „Manechine, Fotomodele și Actrițe”. În perioada în care a condus firma, profitul acesteia a scăzut de mai multe ori, până ce, în ultimul an în are Bulai s-a aflat la butoane raporta un profit de aproximativ 1 leu pe zi și datorii de peste 600.000 de lei. Pe plan politic, însă, Oana Bulai pleacă din PSD și se alătură PDL-ului, care o promovează în funcția de consilier local la Primăria Roman în mandatul 2008 - 2012.

După eșecul primei firme, Bulai ajunge director general la o altă firmă - City Net SRL, care suferă aceeași soartă sub conducerea acesteia, având profit pe minus și datorii la stat de peste 160.000 de lei.

Tăticul politic

După primul mandat de consilier, Bulai candidează din nou, însă, de data aceasta fără succes și decide în cele din urmă să se retragă temporar din politică. Aceasta ajunge pentru a treia oară în fotoliul de director general la o revistă tabloid din Piatra Neamț. În 2015 aceasta își lansează și propria carte - „TU - Ghid cu secrete despre tine”, pe care deputata o vinde în prezent la un „preț promoțional” de 60 de lei, dar care poate ajunge și la 220 de lei într-un pachet în care Bulai adaugă mai multe resurse de dezvoltare personală. Printre rândurile acestei cărți se regăsește și o declarație faimoasă a deputatei:

"Pentru a-mi răspunde la întrebările personale şi pentru a-mi descoperi misiunea pe acest pământ, m-am lăsat la rândul meu, învăţată de către alţii. Am studiat, trăit şi experimentat Theta Healing, Respiraţia inimii, Shamanism, Respiraţie holotropică, Reiki, Meditaţia prin rugăciune şi cam tot ce înseamnă cursuri de profil din România. Am avut trăiri extraordinare care m-au purtat pe calea inspiraţiei şi a transformări".

În 2016, Bulai intră iar în politică și se întoarce în PSD, convisă de către baronul de Neamț Ion Arsene. Aproape instantaneu aceasta are o ascensiune politică fulminantă și reușește în același an să obțină un fotoliu de consilier județean din partea partidului. Nici nu se acomodează bine că își dă demisia din această funcție pentru a deveni consilier personal al lui Ionel Arsene. În martie 2017, cariera politică a lui Bulai mai face un salt după ce dă un concurs, la care este singurul candidat, pentru o funcție de administrator public al județului Neamț.

La un an distanță Bulai intră în politica mare și este instalată într-o funcție de consilier de stat, specializată pe probleme din educație și sănătate în Guvernul Vioricăi Dăncilă, deși nimic din CV-ul acesteia nu indică competențe în aceste domenii.

La alegerile parlamentare din 2020, Bulai este promovată tot de Ionel Arsene pe listele partidului și ajunge la primul mandat de deputat PSD. În același an, Bulai mai ajunge vicepreședinte al filialei PSD Neamț, iar apoi președinte interimar la PSD Roman, adică filiala la care s-a înscris când avea 16 ani.

