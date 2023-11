Momentul în care un deputat olandez este atacat violent în timpul unei întâlniri electorale organizate într-un bar VIDEO

Un deputat olandez de extremă-dreaptă în campanie pentru alegerile legislative de miercuri a fost agresat luni, după ce a fost bătut în octombrie într-un campus universitar din Belgia, a făcut cunoscut partidul său, Forumul pentru Democraţie (FvD), notează AFP.

Thierry Baudet ţinea un miting electoral într-un bar din Groningen (nord) când a avut loc incidentul.

Potrivit imaginilor difuzate pe reţeaua socială X, deputatul poate fi văzut salutându-i pe proprietarii barului când, brusc, un bărbat îl loveşte violent de trei ori în cap cu ceea ce pare a fi o sticlă verde de bere.

Baudet este escortat imediat în afara barului, în timp ce trecătorii îl ţin sub control pe agresor, arestat de poliţie mai târziu.

El a fost dus la spital, a adăugat FvD pe X, fără a preciza dacă a fost rănit.

Thierry #Baudet is zojuist aangevallen met een fles/glas in Groningen. Hij is nu op weg naar het UMCG. Dit is het resultaat van de doorlopende demonisering door de media en van diverse politici. #StemFVD #STEMZEWEG pic.twitter.com/wkCCGYE0KA