Deputatul rus care propune scăderea nivelului de trai din Rusia pentru creșterea natalității. „Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”

Mamă care se joacă cu copilul Foto: Pixabay

Deputatul rus Oleg Matveicev spune că pentru a crește natalitatea în Rusia este nevoie să fie scăzut nivelul de trai al populației.

Membrul Partidului Rusia Unită este de părere că oamenii care trăiesc mai bine fac mai puțini copii, potrivit The Moscow Times.

„Cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii”, afirmă deputatul rus.

Comentariile sale vin în contextul crize demografice cu care se confruntă Kremlinul. În cadrul unei dezbateri în Camera Civică privind un proiect de lege care interzice avorturile forțate, parlamentarul rus a spus că pentru a crește rata natalității este nevoie să fie scăzut nivelul de trai al cetățenilor.

„Cele mai ridicate rate ale natalității se înregistrează în țările sărace”

„Trebuie să abandonăm odată pentru totdeauna dogma conform căreia problemele demografice pot fi rezolvate prin îmbunătățirea condițiilor materiale. Toată experiența globală arată exact opusul: cu cât oamenii trăiesc mai bine, cu atât au mai puțini copii. Cele mai ridicate rate ale natalității se înregistrează în țările sărace, iar cele mai scăzute în țările bogate”, a precizat Matveicev.

„Sunt doar minciuni”

Tot el a criticat și ideea acordării sprijinului financiar familiilor cu copii.

„Toate aceste discuții despre „dați-ne apartamente, dați-ne beneficii, apoi ne vom învrednici să avem copii” sunt doar minciuni”, adaugă Matveicev.

Tema avorturilor

Deputatul rus a comparat avorturile cu pierderile militare, precizând că „mor la fel de mulți oameni ca în Războiul din Atlanticul de Nord”.

„După legalizarea avortului în URSS, noi înșine am ucis mai mulți oameni decât Hitler”, a continuat parlamentarul,

Tot el se plânge că rușii „trăiesc în prezent” și că vor „să obțină totul de la viață”, iar femeile acordă acum prioritate carierei în detrimentul familiei.

Colegul lui Matveicev, Vitali Milonov spune că, de cele mai multe ori, bărbații sunt cei care le obligă pe femei să facă avort, și că trebuie „trebuie acordată atenție propagandei”.

Milonov a mai adăugat că „un bărbat adevărat nu va permite niciodată un avort: îl va interzice acasă, nu te va lăsa să ieși, dar nu te va lăsa să avortezi”.

Alt deputat, Nikolai Nikolaev acuză Rusia că „imită oponenții săi ultraliberali” și a cerut „lupta împotriva defectului fundamental al sistemului”. Tot el a precizat că etica rusă „se bazează pe ortodoxie” și, prin urmare, „viața unui copil trebuie recunoscută chiar înainte de naștere”.

Și preotul Fiodor Lukianov a intervenit la audiere, și a comparat dreptul femeilor la avort cu planul nazistului Heinrich Himmler de a extermina populația sovietică prin promovarea avortului și a contracepției.

Lukianov a propus încetarea cooperării Rusiei cu Organizația Mondială a Sănătății, pentru că OMS recunoaște dreptul femeilor la avort.

Conform Rosstat, în primul trimestru din 2025, numărul nașterilor a scăzut cu 4% față de anul precedent, la 288.800 de copii. Potrivit demografului Alexei Raksha, acesta a fost cel mai scăzut nivel din secolele XVIII și XIX.

În anul 2024, în Rusia s-au născut 1.222 milioane de copii, cel mai scăzut nivel din 1999. Numărul deceselor a fost peste 1,8 milioane, iar scăderea naturală a populației pentru anul trecut a fost aproape 600.000.

Proiectul național „Demografie”, lansat de președintele Vladimir Putin în anul 2018 nu a dat rezultatele așteptate. Între 2018 și 2023, rata mortalității a depășit rata natalității cu 3,4 milioane de persoane.

