O deputată, fostă membră AUR, mutată apoi la SOS România, pleacă și din acest partid. Ce va face în continuare

Deputata Raisa Enachi şi-a anunţat, luni, la Biroul permanent al Camerei, demisia din partidul S.O.S. România, urmând să activeze ca deputat neafiliat.

Ea a transmis la conducerea Camerei Deputaţilor că, începând cu data de 29 august 2025, şi-a depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetează activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România.

În anul 2024, Raisa Enachi a fost aleasă deputat în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, din partea S.O.S. România. Anterior, Raisa Enachi fusese membră a partidului AUR, partid din care a demisionat în februarie 2024.

”Raisa Enachi, deputat ales în Parlamentul României, circumscripţia electorală nr. 39 Vaslui, vă aduc la cunoştinţă faptul că, începând cu data de 29 august 2025, mi-am depus demisia din calitatea de membru al Partidului S.O.S. România şi, pe cale de consecinţă, încetez activitatea în cadrul grupului parlamentar al Partidului S.O.S. România”, se arată în informarea transmisă de aceasta Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.

