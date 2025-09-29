Topul deputaților chiulangii. Zeci de aleși au lipsit de la ședințele Parlamentului, în prima jumătate a anului. Cine conduce clasamentul

Peste 70 de deputați au lipsit cel puțin o dată de la ședințele Camerei în 2025, adunând în total nu mai puțin de 216 absențe. Potrivit noului regulament al Camerei Deputaților, celor care absentează li se reține un procent de 5% din indemnizația brută pentru fiecare zi în care chiulesc.

Conform celor mai noi date oficiale, nouă deputați au adunat, doar în luna iunie, 26 de absențe nemotivate. În fruntea listei este fostul premier și președinte PSD Victor Ponta, care a intrat în Parlament pe listele social-democraților. Ponta are în iunie 11 absențe, relatează Digi24.

Pe locul 2, departe de Ponta totuși, este fosta deputată AUR Neacșu Andreea Firuța, cu cinci absențe. Topul este închis de social-democratul Ionuț Vulpescu cu trei chiuluri.

În tabelul de mai jos, în dreptul fiecărui chiulangiu este trecută data când nu s-a prezentat la ședințele Camerei Deputaților, în luna iunie.

Victor Ponta este pe primul loc și dacă se face raportarea pe toate lunile care s-au scurs până acum din anul 2025. Astfel, până la finalul lunii mai, el deținea recordul, cu 29 de absențe nemotivate.

Topul alcătuit de Hotnews cuprinde doar perioada ianuarie-mai 2025, fără prima lună de vară.

Clasament chiulangii

1, - Victor Ponta, ales pe listele PSD - 29 absențe nemotivate

2, - Alexandru Popa, ales pe listele PNL – 11 absențe nemotivate

3, - Silviu-Florin Oancea, ales pe listele AUR – 10 absențe nemotivate

4, - Petru-Bogdan Cojocaru, ales pe listele PSD – 8 absențe nemotivate

5, - Diana Enache, aleasă pe listele AUR – 8 absențe nemotivate

Urmează Lidia Vadim Tudor (AUR) și Mihail Neamțu (AUR), cu câte șase absențe nemotivate, Mihai-Bogdan Neagoescu (AUR), cu 5, și alți 4 deputați cu câte patru absențe: Ariadna Elena Cîrligeanu (AUR), Dan-Cătălin Aritmon (AUR), Cosmin-Teodor Iosub (AUR) și Robert Alecu (ales pe listele AUR, acum neafiliat).

Câte trei absențe au adunat: Alexandru Bordian (AUR), Dumitrina Mitrea (AUR), Ionelia-Florența Priescu (AUR), Petre Pușcașu (AUR), Gheorghe-Valentin Răducea (POT) și Robert Sighiartău (PNL).

De la începutul acestui an, Camera Deputaților are un nou regulament, care prevede sancțiuni mai dure pentru deputații care nu participă la ședințele de plen și cele din comisii. Astfel, acestora li se reține 5% din indemnizația brută pentru fiecare zi în care absentează. Până la modificarea regulamentului, pentru fiecare absență nemotivată se putea scădea 1% din indemnizație.

„Neparticiparea la cel puțin o activitate parlamentară desfășurată în cadrul programului de lucru are drept consecință reținerea a 1% (pentru perioada 1 ianuarie – 4 aprilie 2025), respectiv 5% (începând cu 5 aprilie 2025) din indemnizația lunară brută a deputatului, cu excepția absențelor motivate de drept sau la cerere, în condițiile legale și regulamentare. Potrivit art. 245 din Regulamentul Camerei Deputaților, reținerile din indemnizația lunară se aprobă de Biroul permanent al Camerei Deputaților”, se arată într-un răspuns al Camerei Deputaților pentru publicația HotNews.

Fiecare deputat încasează lunar o indemnizație brută de 18.720 de lei, ceea ce înseamnă 10.951 de lei net.

