Der Spiegel a stârnit iritare în Germania asemănându-l pe ministrul Economiei cu Ceaușescu. Șefii ziarului au dat înapoi: "Comparația a fost exagerată și înșelătoare"

Prestigiosul cotidian Der Spiegel face o comparație între ministrul german al Economiei Robert Habeck și dictatorul român Nicolae Ceaușescu.

Habeck, reprezentant al Partidului Verzilor, este vizat într-un comentariu critic în contextul măsurilor propuse pentru a preveni eventualele consecințe negative generate de criza energetică.

„Spiegel” îl compară pe Habeck cu Ceaușescu: „Dictatorul României și-a făcut odată să tremure poporul la temperatura camerei de 12 grade”, se arată într-un articol intitulat „Poliția temperaturii va patrula în curând Germania?”, citat de Berliner Zeitung.

Ministrul Economiei a propus spre dezbatere în această perioadă dacă populația poate fi obligată legal să folosească o cantitate limitată de gaz pentru încălzire în iarna care urmează.

Într-o declarație de zilele trecute, Habeck a spus că „dacă volumele de stocare (n.r. - de gaz metan) nu cresc, atunci va trebui să luăm măsuri suplimentare pentru a economisi. Dacă este necesar și legal”.

În articolul din Der Spiegel despre Habeck și criza gazelor, autorul se întreabă: „Vor fi deconectate temporar gospodăriile de la alimentare în mijlocul iernii? Habeck, din biroul său din Scharnhorststraße din Berlin, emite măsuri coercitive pentru cetățeni, de tipul celor cu care dictatorul român Nicolae Ceaușescu și-a hărțuit propriul popor?”.

Abordarea inițială a cotidianului german a fost aspru criticată în comentarii. La prezentarea oficială pe Twitter a textului a fost folosit următorul mesaj: „Dictatorul României și-a făcut odată să tremure poporul la temperatura camerei de 12 grade. Ministrul Economiei Habeck a indicat că sistemele private de încălzire vor fi restricționate. Ar fi fezabil din punct de vedere tehnic?”.

Looks like the high temperatures went to the heads of the @derspiegel’s authors 😳. They seriously compare economy minister Habeck with Romanian dictator Ceaușescu for discussing lowering room temperatures. pic.twitter.com/HoRVcBYjrv