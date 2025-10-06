Produse de îngrijire a pielii pe care dermatologii le consideră o pierdere totală de bani: 19 lucruri pe care nu trebuie să le cumperi

De la creme pentru ochi până la loțiuni „anticelulitice”, industria de îngrijire a pielii este plină de produse care promit rezultate spectaculoase. Totuși, dermatologii avertizează că multe dintre ele nu doar că sunt inutile, ci reprezintă o adevărată risipă de bani.

Realsimple.com a stat de vorbă cu doi dermatologi de top, care au dezvăluit produsele de îngrijire pe care le poți omite fără regrete. Pielea ta — și portofelul tău — îți vor mulțumi.

1. Gel de duș fără parfum

„Nu mai demonizați parfumul!”, spune dr. Mona Gohara, profesor asociat de dermatologie la Yale School of Medicine. „Dacă nu ai o sensibilitate reală, un gel de duș parfumat nu e o crimă. Poate adăuga chiar o clipă de răsfăț în timpul dușului — eu folosesc zilnic.”

2. Loțiune de corp fără parfum

„La fel și aici — dacă nu te irită, aplică fără griji una parfumată”, spune Gohara. „Dacă îți place un miros, bucură-te de el.”

3. Tonerul

„Produsele moderne de curățare lasă deja pielea curată”, explică Gohara. „Tonerul este ca telefoanele cu clapetă ale îngrijirii pielii — nostalgic, dar inutil.”

4. Loțiune tonică hidratantă

„La fel ca tonerul, nu ai nevoie nici de loțiune”, spune dr. Kavita Mariwalla, dermatolog dublu certificat și chirurg Mohs. „Este ca spuma de pe un cappuccino — arată frumos, dar nu face nimic.”

5. Crema pentru gât

„O cremă de față funcționează la fel de bine și sub bărbie”, spune Gohara. „Să cumperi o cremă separată pentru gât e ca și cum ai plăti dublu pentru aceeași cafea.”

6. Crema pentru ochi

„Crema pentru ochi este de obicei o cremă hidratantă de față într-un borcănel mai mic și mai scump”, spune Gohara. „Gândește-te la ea ca la o versiune mini a aceleași ciocolate — același lucru, doar mai puțin produs.”

7. Cremele anticelulitice

„Nicio loțiune nu poate topi grăsimea; dacă ar putea, aș dormi îmbrăcată în ea!”, glumește Gohara. „Cel mult netezesc temporar pielea. Gândește-te la ele ca la o pereche de colanți modelatori într-o sticlă — nu la o baghetă magică.”

8. Uleiurile pentru vergeturi

„Da, pot înmuia pielea, dar nu șterg vergeturile”, explică Gohara. „Timpul — și poate laserul — fac adevărata treabă.”

9. Produsele pentru micșorarea porilor

„Porii nu sunt uși de garaj pe care să le poți închide și deschide”, spune Gohara. „Îngrijirea corectă îi poate face să pară mai mici, dar nu se „închid” cu adevărat.”

10. Măștile faciale „detox”

„Ficatul și rinichii tăi se ocupă deja de detoxifiere”, explică Gohara. „Măștile sunt doar recuzită de spa, nu purificatori reali.”

11. Cremele de față scumpe

„Cheltuiește-ți banii pe Tretinoin prescris sau pe o cremă bine formulată cu peptide, nu pe un cleanser, o cremă hidratantă sau un ser cu acid hialuronic ori vitamina C”, recomandă Gohara.

12. Cocktailurile cu uleiuri esențiale „naturale”

„Doar pentru că e ‘natural’, nu înseamnă că pielea ta îl vrea”, avertizează Gohara. „Și iedera otrăvitoare e naturală.”

13. Șervețelele demachiante

„Când folosești un șervețel demachiant, e ca și cum ai amesteca o ciorbă de ieri și ai spune că e curată”, spune Gohara.

14. Cremele de noapte cu „oxigen”

„Doar dacă pielea ta se sufocă, poate… altfel, are deja oxigen”, spune Gohara ironic.

15. Peria de exfoliere uscată

„Vă rog, opriți-vă din exfolierea uscată!”, spune Mariwalla. „Pielea ta nu este un covor murdar. Dacă o hidratezi corespunzător, își face singură treaba.”

16. Măștile faciale ieftine cu lumină roșie

„Aici, calitatea chiar contează”, explică Mariwalla. „Dacă sunt de slabă calitate, nu vor face decât să stimuleze creșterea părului facial.”

17. Măștile de buze peste noapte

„Dacă buzele tale sunt atât de uscate încât ai nevoie de o mască de noapte, ceva e în neregulă și ar trebui să mergi la dermatolog”, spune Mariwalla. „Nu e deloc un produs esențial.”

18. Scruburile pentru scalp

„Microbiomul scalpului se autoreglează. Dacă nu o face, vei ști — scalpul se va irita și descuama. Nu există niciun motiv să-ți „cureți” scalpul agresiv”, explică Mariwalla. „Lasă cuticulele în pace și părul pe cap.”

19. Manichiura cu gel

„Da, o spun răspicat”, afirmă Mariwalla. „Manichiurile cu gel sunt dezastruoase pentru unghii. Le subțiază, le fac cu striații și te prind într-un cerc vicios din care nu mai poți renunța la ele. Alege o ojă cu rezistență mare în loc. Economisești timp și bani”, a explicat medicul pentru realsimple.com.

