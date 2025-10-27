Cine sunt concurenții de la Desafio: Aventura. Florin Prunea, fosta soție a lui Lino Golden și Codruța Sanfira sunt în echipa „Norocoșii”

Daniel Pavel prezintă Desafio- Aventura Foto: PRO TV

Desafio: Aventura se apropie de start, iar PRO TV a dezvăluit componența primei echipe, „Norocoșii”, care va participa la competiția din Thailanda. În total, show-ul reunește 24 de concurenți, împărțiți în trei echipe, Norocoșii, Visătorii și Luptătorii, care se vor întrece pentru premiul de până la 150.000 de euro.

Fiecare concurent pornește de la egalitate și va trebui să lupte pentru privilegii, inclusiv pentru teritoriile în care vor locui. În cadrul competiției, dinamica jocurilor poate modifica echilibrul puterii între echipe, iar norocul, strategia și colaborarea vor juca un rol esențial.

Echipa „Norocoșii” este formată din următorii concurenți:

Delia Salchievici, fosta soție a lui Lino Golden, care și-a construit propria carieră după un divorț dificil. „Scopul meu e să demonstrez oamenilor că nu întotdeauna aspectul te definește. Sunt o persoană cu un caracter foarte frumos și rar și vreau să arăt asta și oamenilor care nu mă cunosc”.

Sergiu Califar, antreprenor în domeniul designului interior, cunoscut pentru umor și autoironie. „Cel mai dor îmi va fi de persoana de acasă, de jumătatea mea, nu am stat niciodată despărțiți, în cei 7 ani de când suntem împreună, mai mult de 2-3 zile”.

Alina Ceban, crescută într-un mediu privilegiat, își propune să-și testeze limitele fizice și mentale. „E genul de experiență care nu te testează doar fizic, ci mai ales mental – răbdarea, echilibrul și felul în care reacționezi când nu mai ai control”.

Nicolae Lupșor, cunoscut drept „Regele fitnessului”, cu experiențe diverse și o abordare competitivă. „Îmi va fi foarte dor de baiețelul meu, acest challenge personal este, în mare parte, pentru el, pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”.

Florin Prunea, portarul cu experiență, care pune accent pe echilibru și concentrare. „Chiar dacă am 57 de ani, vreau să dovedesc ca am spirit tânăr. Nu ai voie să îți fie dor de nimeni fiind acolo, pentru că trebuie să fii concentrat total asupra a ceea ce ai de făcut, dacă vrei să câștigi”.

Bettyshor, model cu experiență internațională, care vrea să iasă din zona de confort. „Vreau să văd dacă chiar pot ieși din zona mea de confort din care nu am ieșit niciodată”.

Ian, artist, care își dorește să inspire prin muzică și exemplul personal. „Cel mai greu va fi să stau fără muzică, fără familie și fără comunitatea mea de fani, care au fost mereu alături de mine”.

Codruța Sanfira, cunoscută pentru energie și pasiune, care participă pentru a demonstra puterea și autenticitatea. „Îmi va fi destul de greu, în ceea ce privește lipsa de comunicare, distanța de cei dragi: Valentin, soțul meu, părinții mei, prietenii”.

