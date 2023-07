”Binefacerile” sclaviei, în programa școlară impusă în Florida de guvernatorul Ron DeSantis, un discipol al lui Trump

Guvernatorul republican al Floridei Ron DeSantis îşi continuă reforma foarte conservatoare a învăţământului public printr-un nou program care abordează ”binefacerile” sclaviei, relatează The Guardian.

Ron DeSantis a impus în această reformă programele ”Don’t say gay” - care interzice discuţii în clasă, la grădiniţă şi în şcoala primară, despre orientarea sexuală sau identitatea de gen - şi ”Stop Woke Act” - care vizează să interzică predarea teoriei critice a rasei.

Consiliul Educaţiei din Florida a validat miercuri o nouă reglementare cu privire la predarea istoriei afroamericanilor.

Acest nou program prezintă ”binefacerile” sclaviei.

În acest document de 216 pagini se arată că sclavia le-a permis afroamericanilor ”să dezvolte competenţe care, în anumite cazuri, puteau fi aplicate în beneficiul lor personal”.

Noul program abordează şi violenţe comise de către persoane de culoare în anumite revolte etnice, ca cea de la Altanta din 1906, care s-a soldat cu moartea a cel puţin 12 afroamericani, sau masacrul de la Tulsa din 1921, soldată cu moartea a cel puţin 100 de afroamericani.

Această reformă a fost atacată de către vicepreşedinta americană Kamala Harris.

Kamala Harris a denunţat miercuri, la Suroritatea afroamericană Delta Sigma Theta, la Washington, drept o ”istorie revizionistă”.

So many fought and died because of their belief that slavery was a sin against man.

Ads

Republicans in Florida want to deny this history. pic.twitter.com/lGjiUYnE4T