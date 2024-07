Se redeschide cel mai romantic traseu turistic, vechi de 104 ani. Unde se află „Calea iubirii” FOTO

Se redeschide cel mai romantic traseu de drumeție din Cinque Terre, Italia, denumit Via dell’Amore (Calea iubirii).

Deschiderea traseului se va face pe 27 iulie, la 12 ani după alunecarea de teren din septembrie 2012, când 4 turiști australieni au fost răniți.

Traseul are o istorie de 104 ani și o lungime de 800 de metri, fiind sculptat pe stânci abrupte cu vederi spre Marea Ligurică, potrivit Gândul.

De asemenea, înainte de a fi închis, în anul 2012, drumul era unul dintre cele mai populare trasee din rețeaua de 130 de km de trasee ce traversează „cele 5 ținuturi” de unde vine și numele Cinque Terre, legând satele medievale multicolore din Riomaggiore și Manarola, potrivit BBC.

Ideea de construcție a traseului a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea, când mai multe porțiuni dintr-o potecă de piatră au fost săpate în stâncă pentru muncitorii și măgarii care duceau materiale și explozibili pentru săparea unor tuneluri feroviare.

Astfel, localnicilor le-a venit ideea să conecteze cele 2 căi fragmentare.

„Au văzut această bucată de drum (de serviciu feroviar) pe partea Riomaggiore și această altă porțiune pe partea Manarola și s-au întrebat: „De ce să nu creăm o legătură?”” Construcția noului traseu pietonal a început în 1920 și s-a încheiat aproximativ 11 ani mai târziu. Bunicul meu Brizio Bonanini a fost unul dintre oamenii care l-au construit și sunt atât de mândru de el”, spune Fabrizia Pecunia, actualul primar din Riomaggiore.

Oferind priveliști spectaculoase la apus și scoțând în evidență frumusețea mării, traseul a devenit ușor de străbătut și s-a transformat într-un loc ideal de întâlnire.

Numele potecii a apărut după ce un autor anonim a scris pe peretele stâncos „Via dell’Amore” (Calea iubirii) și așa a și rămas.

În 1970, autoritățile locale au observat interesul oamenilor pentru acest traseu și au pus bănci dedicate figurilor mitologice ale pasiunii, de la Cupidon la Eros.

Traseul romantic a fost construit pe un versant de munte abrupt și dărâmat, într-o zonă unde terenul poate suferi frecvent de alunecări de teren.

„Este o zonă evident periculoasă – o zonă foarte frumoasă pentru că se află pe mare – dar evident periculoasă.

Nu este o coincidență faptul că drumul antic original a fost construit trecând peste munte și nu pe lateral. Inevitabil, tăierea bazei unui versant duce la prăbușiri”, spune Francesco Faccini, geolog la Universitatea din Genova.

„Acestea au fost ținuturile „viticulturii eroice””, mai spune geologul Domenico Calcaterra de la Universitatea din Napoli.

Take a romantic stroll along the shortest path in Cinque Terre, Via dell'Amore, adorned with love locks left by couples over the years. Enjoy the breathtaking views of the coastline and embrace the love in the air! 🇮🇹💚🤍❤️🔒#amore #manarola pic.twitter.com/CdIFc2g0DG