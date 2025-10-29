Arheologii au rămas muți de uimire: Descoperire nemaivăzută lângă Muntele Templului din Ierusalim, veche de 2.700 de ani VIDEO

O bucată de ceramică veche de 2.700 de ani a fost descoperită la Ierusalim FOTO: IAA

Arheologii de la Autoritatea pentru Antichități din Israel (IAA) au rămas muți de uimire și emoție, atunci când au făcut o descoperire nemaivăzută lângă Temple Mount (Muntele Templului) din Ierusalim. Experții au găsit o bucată de ceramică care conține o inscripție scrisă în limba akkadiană, un text cuneiform vechi de 2.700 de ani. Ea dezvăluie că Regatul lui Iuda avea o plată întârzâiată către Imperiul Asirian.

Un ciob de ceramică vechi de 2.700 de ani, descoperit lângă Muntele Templului din Ierusalim, este prima corespondență cunoscută între Regatul Asirian și Regatul Iuda găsită vreodată în oraș, potrivit Live Science.

Ciobul, lung de 2,5 centimetri (termenul folosit de arheologi pentru a descrie fragmente de ceramică), este acoperit cu text cuneiform și datează din perioada Primului Templu (1000-586 î.Hr.). Se pare că conține o corespondență regală din Regatul Asirian către Regatul Iuda, în care se înștiința statul de o plătă întârziată a tributului. Inscripția este scrisă în akkadiană, o limbă vorbită în Orientul Apropiat, inclusiv în Asiria, și care a fost scrisă folosind text cuneiform.

„Inscripția oferă dovezi directe ale corespondenței oficiale dintre Imperiul Asirian și Regatul Iuda”, a declarat Ayala Zilberstein, directorul săpăturilor în numele IAA, într-un comunicat. „Descoperirea ne întărește înțelegerea asupra profunzimii prezenței asiriene în Ierusalim și asupra gradului de influență și implicare a acesteia în desfășurarea afacerilor regatului iudeean.”

Ciobul a fost găsit în timpul unei săpături în apropierea Zidului de Vest al Muntelui Templului, conform comunicatului. Cercetătorii l-au găsit în timp ce „cerneau” fragmente descoperite în Parcul Național Emek Tzurim.

„Cerneam pământ și am observat brusc un ciob cu o decorațiune ciudată”, a declarat în comunicat Moriah Cohen, care lucrează la „Experiența Arheologică” din Emek Tzurim, o atracție care permite vizitatorilor să ajute la căutarea de artefacte. Cohen a adăugat că „după ce a stabilit în mod hotărât că aceasta nu era o decorațiune, ci era într-adevăr cuneiformă, am țipat de entuziasm.”

Ciobul a fost găsit în pământ de-a lungul marginii canalului central de drenaj al Ierusalimului, care datează din perioada celui de-al Doilea Templu (516 î.Hr. - 70 d.Hr.), a adăugat ea. Însă faptul că cioburile au fost găsite acolo sugerează că această zonă „a servit drept punct central pentru activitățile miniștrilor și persoanelor de rang înalt” în perioada Primului Templu, a spus Zilberstein.

Ceramica descoperită nu a fost fabricată la Ierusalim

Este probabil ca acest ciob să fi făcut parte dintr-o sigilare regală inscripționată, sau o amprentă menită să sigileze o scrisoare oficială, de la curtea asiriană, au scris asiriologii Peter Zilberg, de la Universitatea Bar-Ilan, și Filip Vukosavović, de la IAA, într-o declarație comună.

„Bulele sau sigiliile de acest tip purtau o amprentă care era uneori însoțită de o scurtă inscripție în scriere cuneiformă asiriană care menționa conținutul sau destinația depunerii”, au spus ei.

Această idee susține ipoteza că a fost vorba de o corespondență regală despre o plată întârziată. Textul menționează un termen limită - prima zi a lunii Av, o lună de vară din calendarul evreiesc și mesopotamian. De asemenea, menționează un ofițer de care, o poziție cunoscută din înregistrările asiriene, care ar fi transmis mesajul regal.

Deși mesajul nu îl numește pe regele lui Iuda, probabil că a fost adresat curții regilor Ezechia, Manase sau Iosia, acesta din urmă conducând Regatul lui Iuda pe vremea când era un regat vasal al Asiriei, conform declarației.

„Deși nu putem determina contextul acestei cereri, fie că a provenit dintr-o simplă întârziere tehnică, fie că a fost luată ca un pas deliberat cu semnificație politică, însăși existența unui astfel de apel oficial ar putea atesta un anumit punct de fricțiune între Iuda și guvernul imperial”, au spus Zilberg și Vukosavović.

O analiză a materialului din ciob sugerează că acesta nu a fost fabricat local, în Ierusalim, a spus Anat Cohen-Weinberger, cercetător petrografic la IAA. Mai degrabă, compoziția sa minerală corespunde cu orașele din Regatul Asirian, cum ar fi Ninive.

