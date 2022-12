Ce mâncau spectatorii la Colosseum în timpul luptelor dintre gladiatori. Arheologii au descoperit urme de gustări vechi de aproape 2.000 de ani

Spectatorii de la amfiteatrul antic al Romei savurau măsline, smochine, nuci şi multe altele în timpul partidelor sângeroase de lupte dintre gladiatori.

În canalele şi pasajele de sub Colosseum, arheologii au găsit noi dovezi despre cum ar fi putut fi participarea la evenimentele de la amfiteatrul antic şi chiar ce gustări ar fi preferat spectatorii.

Ei au descoperit urme şi sâmburi de măsline, nuci, carne, cireşe, struguri, smochine, mure şi piersici de acum 1.900 de ani. Participanţii la celebrul amfiteatru probabil au savurat aceste gustări în timp ce urmăreau evenimente precum piese de teatru şi luptele dintre gladiatori.

Descoperirile „ne adâncesc înţelegerea experienţei şi obiceiurilor celor care au venit în acest loc în timpul zilelor lungi dedicate spectacolelor”, spune Alfonsina Russo, directorul Parcului Arheologic Colosseum potrivit Reuters, citat de Mediafax.

De asemenea, printre descoperiri se enumeră oase de la lei, urşi, câini şi alte animale. Cercetătorii presupun ipoteza că aceste animale ar fi fost forţate să se lupte între ele în faţa publicului, sau poate să fi fost folosite ca pradă în cadrul demonstraţiilor de vânătoare, relatează Reuters.

De asemenea, arheologii au găsit 50 de monede de bronz care datează din secolele III şi VII d.Hr., inclusiv o monedă rară de argint din jurul anului 171 care marchează zece ani de domnie a împăratului Marcus Aurelius.

A selection of fruit seeds, stones, & pits recovered from the drainage system of the Colosseum in #Rome, remains of the snacks eaten by #Roman spectators watching the games in the arena up to 1900 years ago #RomanArchaeology pic.twitter.com/qrSSRQUIYB