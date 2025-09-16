Mesaje creștine misterioase descoperite într-un oraș din Biblie: Dezvăluie secrete din Cartea Apocalipsei VIDEO

Cartea Apocalipsei, ultima carte din Biblie, descrie viziuni despre vremurile din urmă și mesaje de la Iisus Hristos către aceste comunități creștine timpurii. În Apocalipsa 1:11, Iisus îl instruiește pe Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici”. Acum, mesaje creștine misterioase au fost descoperite într-un oraș biblic, ele dezvăluind secrete din Cartea Apocalipsei.

Arheologii au descoperit în Turcia o sală de consiliu roman veche de 2.050 de ani, împodobită cu simboluri creștine misterioase legate de Cartea Apocalipsei. Printre ruinele din Laodiceea, echipa a găsit o cruce și monograma creștină timpurie Chi-Rho, reprezentând primele două litere ale lui „Hristos” în greaca veche koine (însemnând „comună”), potrivit Daily Mail.

Descoperirea evidențiază Laodiceea, una dintre cele șapte biserici menționate în Apocalipsa, ca o comunitate reală care a primit învățături creștine timpurii. Cartea Apocalipsei, ultima carte din Biblie, descrie viziuni despre vremurile din urmă și mesaje de la Iisus Hristos către aceste comunități creștine timpurii.

În Apocalipsa 1:11, Iisus îl instruiește pe Ioan: „Ce vezi, scrie într-o carte și trimite-o celor șapte biserici: la Efes, la Smirna, la Pergam, la Tiatira, la Sardes, la Filadelfia și la Laodiceea.” Apocalipsa 3:14-22 menționează și Laodiceea, mustrând comunitatea pentru că este „lipsită de credință” și îndemnând locuitorii acesteia să devină mai devotați.

Deoarece au fost gravate într-o clădire romană din anul 50 î.Hr., cercetătorii cred că creștinii le-ar fi putut adăuga la secole după ce structura a fost construită, deoarece Biblia plasează răstignirea la sute de ani mai târziu.

Sala, cunoscută și sub numele de bouleuterion, a servit drept centru politic și judiciar al orașului începând cu anul 50 î.Hr. și putea găzdui până la 800 de persoane. Cartea Apocalipsei este un text din Noul Testament, despre care se crede că a fost scris între anii 90 și 100 d.Hr. de către Ioan, descriind viziuni despre sfârșitul lumii și mesaje către șapte comunități creștine timpurii, inclusiv Laodiceea.

Aceasta s-a concentrat pe imagini apocaliptice pentru a transmite predicții despre judecata divină, bătălii cosmice și triumful final al binelui asupra răului, oferind posibilă speranță primilor creștini care se confruntau cu persecuții sub stăpânirea romană. Un alt pasaj din Cartea Coloseni susținea, de asemenea, că Laodiceea a fost un centru al creștinismului timpuriu, probabil fondat de Epafra, ucenicul apostolului Pavel.

Prezență masivă a creștinilor în orașul biblic

„Căci mărturisesc despre el că are o mare râvnă pentru voi și pentru cei ce sunt în Laodiceea și pentru cei ce sunt în Hierapolis. Și când se va citi această epistolă printre voi, faceți să se citească și în biserica laodiceenilor; și voi să citiți la fel epistola din Laodiceea”, conform Coloseni 4:13-16.

Pentru societatea romană, descoperirea a întărit rolul Laodiceei ca un centru administrativ major al lumii antice. Alături de ruinele sălii romane, arheologii au descoperit și o statuie fără cap a împăratului Traian și scaune inscripționate cu numele membrilor consiliului, conducătorilor, bătrânilor, tinerilor și cetățenilor obișnuiți.

Aceste gravuri au acționat probabil ca o formă antică de rezervare a locurilor pentru diferite grupuri din cadrul organismului de conducere divers al orașului sub stăpânirea romană. Imperiul Roman s-a extins în vestul Turciei, inclusiv în Laodiceea, după înfrângerea Imperiului Seleucid în secolul al II-lea î.Hr.

Împăratul Traian, născut în anul 53 d.Hr. și care a domnit între anii 98 și 117 d.Hr., a fost un conducător roman proeminent, cunoscut pentru extinderea imperiului în Asia Mică, unde se aflau cele șapte biserici timpurii ale creștinismului menționate în Apocalipsa. Romanii au condus Laodiceea din jurul anului 133 î.Hr. până la declinul orașului în secolul al VII-lea d.Hr., o perioadă de aproximativ 750 de ani.

Descoperirea simbolurilor creștine din bouleuterion sugerează că între secolele al II-lea și al IV-lea, creștinii au fost o prezență tot mai mare în oraș, în ciuda persecuțiilor din partea diverșilor împărați.

Edictul de la Milano, emis de împăratul Constantin în 313 d.Hr., a legalizat oficial creștinismul în Imperiul Roman, acordând creștinilor dreptul de a practica în mod deschis și ducând la utilizarea pe scară largă a unor simboluri precum Chi-Rho în locuri precum bouleuterionul din Laodiceea.

