Nouă descoperire despre Armagedon, Apocalipsa finală: Arheologii confirmă scrierile din Biblie VIDEO

O nouă descoperire, bazată pe dovezi arheologice din orașul antic Megiddo din nordul Israelului – locul bătăliei finale a Armagedon-ului din Cartea Apocalipsei – confirmă povestea biblică a unui rege israelit și a unui faraon egiptean care s-au ciocnit acolo cu mai bine de 2.600 de ani în urmă, anunță cercetătorii.

Conform Bibliei ebraice și Vechiului Testament creștin, care prezintă colecții oarecum diferite de scrieri ebraice antice, regele Iosia al Regatului Iudeei s-a confruntat față în față cu forțele faraonului egiptean Necho al II-lea la Megiddo în 609 î.Hr., în ceea ce Cartea Cronicilor din Biblie a descris ca fiind o confruntare epică care a prefigurat conflictul final dintre Dumnezeu și Satana, potrivit Ancient-Origins.

Acum, o analiză a fragmentelor de ceramică antice excavate la Megiddo arată că așezarea a fost într-adevăr ocupată de egipteni în secolul al VII-lea î.Hr., afirmă Israel Finkelstein, arheolog la Universitatea din Haifa și Universitatea din Tel Aviv, care a condus expediția care a recuperat dovezile cruciale.

Ads

Într-un articol publicat în The Scandinavian Journal of the Old Testament, Finkelstein și colegii săi prezintă rezultatele studiului lor asupra unui număr mare de fragmente de ceramică egipteană descoperite alături de fragmente de ceramică grecească într-un strat datând de la sfârșitul secolului al VII-lea. Aceasta a fost o perioadă în care comandanții egipteni au angajat frecvent mercenari greci pentru a umple golurile de forță de muncă.

Cercetătorii au determinat originile fragmentelor examinând înflorirea lor stilistică și tipul de lut folosit pentru a le produce. Fragmentele susțin relatările biblice despre forțele egiptene care au fost staționate la Megiddo în timpul domniei lui Iosia.

Dacă a fost acolo, după cum relatează Biblia, nu este clar dacă a cedat în urma rănilor suferite în timpul unei bătălii împotriva egiptenilor de la Megiddo sau dacă a fost executat acolo pentru opoziția sa față de faraon.

Confruntarea dintre Dumnezeu și Diavol

Mai târziu, s-a spus că moartea lui Iosia prevestește căderea Ierusalimului în 586 î.Hr. în fața neo-babilonienilor sub Nabucodonosor al II-lea, ai căror oameni au distrus Primul Templu (Templul lui Solomon) și au forțat mii de oameni să plece în exil în timpul captivității babiloniene.

Ads

Arheologul Assaf Kleiman de la Universitatea Ben-Gurion, un coautor al studiului, a declarat pentru Live Science că confruntarea dintre regele lui Iuda și omologul său egiptean a fost descrisă diferit în două secțiuni diferite ale Bibliei. „Evenimentul Iosia-Necho de la Megiddo din 609 î.Hr. este descris în Biblie de două ori: ca o execuție într-un scurt verset cronic în Regi și ca o bătălie decisivă în Cronici”, a spus el.

Cartea Regilor a fost scrisă aproape de vremea evenimentelor raportate, în timp ce Cartea Cronicilor a fost compusă secole mai târziu, astfel încât relatarea din Cartea Regilor ar putea fi mai de încredere, a afirmat Kleiman.

Ruinele din Megiddo, găsite într-o movilă arheologică sau tel, sunt situate într-un parc național situat la aproximativ 18 mile (30 de kilometri) sud-est de Haifa. Megiddo a fost un oraș important din punct de vedere strategic aflat la o răscruce de drumuri în care convergeau rutele comerciale și militare și a fost ocupat în diferite momente de canaaniți, israeliți, asirieni, egipteni și perși.

Ads

Multe bătălii au avut loc la Megiddo, iar numele său este inspirația pentru cuvântul „Armagedon” – așezarea antică a fost văzută ca un loc potrivit pentru bătălia finală descrisă în Cartea Apocalipsei din Noul Testament, iar conceptul de Armagedon este acum larg asociat cu sfârșitul lumii.

Autorii noului studiu sunt, de asemenea, nesiguri cu privire la circumstanțele care au dus la execuția lui Iosia. Finkelstein a declarat că Iosia era considerat un rege excepțional de pios și nobil și că șocul veștii morții sale a jucat probabil un rol în profețiile care susțineau că Megiddo va fi locul Armagedonului (Apocalipsa finală). Probabil că avea sens din perspectiva antică să identificăm locul unde a avut loc uciderea lui Iosia ca fiind locul în care forțele binelui și răului (sau Dumnezeu și Diavolul) s-ar confrunta la sfârșitul timpului.

Ads