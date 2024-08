Oase de „hobbit”, descoperite pe o insulă din arhipeleagul indonezian

Rămășițele unui membru al celei mai mici specii umane antice înregistrate, care avea doar un metru înălțime, au fost descoperite pe insula indoneziană Flores. Osul brațului fosil a aparținut unui mic om adult care a cutreierat insula în urmă cu 700.000 de ani alături de elefanți pigmei, dragoni de Komodo și șobolani uriași de mărimea iepurilor, potrivit The Guardian.

Se crede că provine de la un individ foarte timpuriu din specia „hobbit” Homo floresiensis, care i-a uimit pe oamenii de știință de la descoperirea sa, acum două decenii.

More questions around the Island dwarfism hypothesis. Homo floriensis ancestors were actually even smaller 700,000 years ago than 60,000. More than likely their diminutive size existed before arrival. Also, still no good hypothesis for how the got there. https://t.co/4kgHR537fK