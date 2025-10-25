Descoperire formidabilă a astronomilor, o nouă lume: Planetă locuibilă, în apropierea Pământului VIDEO

O nouă descoperire formidabilă a fost anunțată de un studiu publicat pe 23 octombrie 2025 în The Astronomical Journal de către o echipă de astronomi condusă de Universitatea California din Statele Unite. Experții au găsit o nouă lume specială, un ”Super-Pământ”, o planetă locuibilă denumită GJ 251 c în apropierea Pământului, la doar 18,2 ani-lumină de Terra. Această lume extrasolară nou descoperită se află pe orbita unei stele pitice roșii.

Numită GJ 251c, planeta este stâncoasă și terestră, dar are o masă de patru ori mai mare decât cea a planetei noastre, ceea ce înseamnă că aparține unei clase de planete cunoscute sub numele de Super-Pământ, potrivit Space.

O exoplanetă super-Pământ aflată în zona locuibilă a stelei sale a fost detectată la mai puțin de 20 de ani-lumină distanță, plasând-o aproape de vârful listei celor mai bune locuri pentru a căuta viață dincolo de sistemul nostru solar.

Planeta, cunoscută sub numele de GJ 251c, orbitează o stea pitică roșie aflată la 18,2 ani-lumină distanță, în constelația Gemeni. Masa planetei este de patru ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce o face un „super-Pământ” - o planetă stâncoasă mai mare și mai masivă decât a noastră.

„Deși nu putem confirma încă prezența unei atmosfere sau a vieții pe GJ 251c, planeta reprezintă o țintă promițătoare pentru explorări viitoare”, a declarat Suvrath Mahadevan, profesor de astronomie la Universitatea Penn State din Statele Unite. În zona locuibilă, uneori denumită zona Goldilocks, există condiții ideale pentru ca apa lichidă să existe pe suprafața unei planete cu o atmosferă adecvată.

GJ 251c a fost descoperită datorită observațiilor care s-au desfășurat pe parcursul a peste 20 de ani, timp în care oamenii de știință au căutat o ușoară oscilație a stelei-mamă a lumii, cauzată de gravitația planetei. Pe măsură ce steaua se oscilează foarte ușor spre și departe de noi, observăm o deplasare Doppler a vitezei sale radiale, care poate fi măsurată cu un spectrograf.

Se știe că există o altă planetă în sistem, GJ 251b, care a fost descoperită în 2020 și orbitează steaua sa la fiecare 14 zile, la o distanță de 12,2 milioane de kilometri. Folosind date de arhivă de la telescoape din întreaga lume, o echipă de astronomi, inclusiv Mahadevan, a reușit să rafineze precizia măsurătorilor vitezei radiale pentru planeta GJ 251b.

Echipa a combinat apoi aceste date rafinate cu observații noi, de înaltă precizie, de la Habitable-Zone Planet Finder (HPF), un spectrograf în infraroșu apropiat de pe Telescopul Hobby-Eberly de la Observatorul McDonald din Texas.

GJ 251c - cel mai bun candidat pentru a avea atmosferă

Acesta a dezvăluit un al doilea semnal planetar aparținând unei lumi cu masa de patru ori mai mare decât Pământul, care orbitează steaua la fiecare 54 de zile. Acest lucru a fost apoi confirmat prin măsurători cu spectrograful NEID de pe telescopul WIYN de 3,5 metri de la Observatorul Național Kitt Peak din Arizona. Deși poate părea simplu, în realitate, provocarea detectării planetei a fost formidabilă.

Stelele se învârt și se agită constant, pe măsură ce bulele convective izbucnesc spre suprafețele lor vizibile, iar proeminențele se împrăștie în spațiu. Acest lucru creează un fundal zgomotos al ceea ce se numește activitate asteroseismică, care se manifestă ca linii deplasate Doppler în spectrul stelei.

„Acesta este un joc dificil în ceea ce privește încercarea de a combate activitatea stelară, precum și măsurarea semnalelor sale subtile, extragerea semnalelor ușoare de la ceea ce este, în esență, acest cazan spumos, magnetosferic, al unei suprafețe stelare”, a spus Mahadevan. Acum, că știm despre planetă, astronomii pot planifica observații viitoare.

GJ 251c este probabil puțin prea departe de steaua sa pentru ca Telescopul Spațial James Webb (JWST) să caute semne ale unei atmosfere în jurul ei. Următoarea generație de telescoape din clasa de 30 de metri ar putea fi capabilă să detecteze atmosfera planetei printr-o metodă de căutare a luminii reflectate de suprafața sau atmosfera sa, dar probabil va necesita Observatorul Lumii Locuibile, care este un telescop spațial gigantic planificat, care se speră să fie lansat în anii 2040, pentru a caracteriza complet GJ 251c.

„Suntem în avangarda tehnologiei și analizei cu acest sistem”, a declarat Corey Beard de la Universitatea din California, Irvine, care a participat la cercetare. „Avem nevoie de următoarea generație de telescoape pentru a surprinde imagini directe ale acestui candidat.”

Deși GJ 251c este descrisă de Mahadevan ca fiind „una dintre cele mai bune candidate în căutarea unei semnături atmosferice a vieții”, referindu-se la modul în care vom căuta biosemnături în atmosfera planetei, există încă un elefant în cameră: steaua sa.

Cu 36% din masa soarelui nostru, steaua planetei GJ 251 este o pitică roșie. Astronomii au descoperit acum numeroase planete stâncoase în zona locuibilă a piticelor roșii, inclusiv Proxima Centauri b, TRAPPIST-1e și f și Steaua Teegarden b. Cu toate acestea, piticile roșii sunt cunoscute pentru temperamentele lor violente care contrazic statura lor diminutivă, eliberând explozii regulate puternice care pot, în timp, să deposedeze o planetă de atmosfera sa.

