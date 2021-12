Descoperire neobișnuită în interiorul Pământului: Pasaj secret spre centrul planetei VIDEO

Oamenii de știință de la Instituția Oceanografică Woods Hole din Massachusetts, Statele Unite au făcut o descoperire extraordinară, găsind un pasaj secret subteran de proporții. Acest punct de intrare neobișnuit aflat la aproximtiv 100 de kilometri sub suprafața Pământului, ar putea permite unui flux de materiale din mantaua planetei noastre să călătorească sub insulele Galapagos până sub Panama.

Această anomalie ar putea explica de ce rocile din mantaua Pământului se găsesc la mai mult de 1.600 de kilometri, de locul de unde au provenit, au anunțat geologii americani, potrivit Live Science.

Această formă de transport, nedescoperită până acum, ar putea fi o explicație plauzibilă referitoare la faptul că Panama are foarte puțini vulcani activi. Pe coasta de vest a Americii Centrale, placa tectonică Cocos se scufundă și împinge crusta oceanică sub cea continentală a faliilor din America de Nord, Caraibe și Panama, într-un proces denumit subducție.

Această zonă de subducție creează o linie de vulcani numită ”Arcul vulcanic” din America Centrală, unde lava trece dincolo de granițe. ”Dar fenomenul se oprește în vestul statului Panama”, a spus David Bekaert, cercetător postdoctorand la Instituția Oceanografică Woods Hole din Massachusetts, Statele Unite.

Această pace relativă din această regiune a fost mult timp un mister. Acum, cercetătorii au dat publicității un nou studiu, publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Acesta a relevat faptul că ”vinovat” de acest fenomen nerobișnuit de sub Panama, ar fi o deschidere asemănătoare unei ferestre din placa tectonică Cococs, care este împinsă în jos spre centrul Pământului.

”Am descoperit că în anumite locuri din America Centrală și anume în vestul statului Panama și în spatele Arcului vulcanic din Costa Rica, avem semnele exotice de geochimie, care seamănă cu acelea din insulele Galapagos”, a explicat Bekaert.

”Chiar sub Panama, există o gaură, o fereastră în placa tectonică, care permite afluxul acestei componente a mantalei Pământului. Existența acestei anomalii poate explica lipsa vulcanilor activi din Panama”, a spus Bekaert.

