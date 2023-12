Într-o descoperire remarcabilă a efortului științific, cercetătorii și experții din Danemarca și Marea Britanie au valorificat puterea sateliților pentru a dezvălui lumea enigmatică, care se găsește sub picioarele noastre, chiar în interiorul Pământului.

O misiune din satelit, o dovadă a curiozității și ingeniozității umane, a aruncat o lumină asupra dinamicii nucleului Pământului și a dezvăluit un râu de fier topit care îl înconjoară, un adevărat colos fierbinte nevăzut.

Situat la aproximativ 3.000 de kilometri adâncime, nucleul Pământului este un tărâm al extremelor. Acesta cuprinde un miez interior solid acoperit de o carcasă predominant fierbinte și nichel, potrivit BNN Breaking.

Mișcările învolburate din acest metal topit, agitate de rotația planetei noastre, generează curenți electrici care creează câmpul magnetic al Pământului. Acest scut invizibil este apărarea planetei noastre împotriva radiațiilor cosmice și a vântului solar.

Un trio de sateliți identici, cunoscuți sub numele de Swarm, au fost introduși în spațiu. O colaborare care a implicat experți de la Centrul de Cercetare Aerospațială Cehă din Praga, proiectul a fost un efort de pionierat de a cerceta secretele planetei noastre.

Echipați pentru a discerne puterea, direcția și variațiile câmpului magnetic al Pământului, sateliții au oferit o fereastră către interiorul Pământului. Echipa științifică internațională a descoperit un râu de fier topit, de 420 de kilometri lățime și 7.000 de kilometri lungime, care curge pe sub Alaska și Siberia spre Europa.

Acest flux de fier lichid se accelerează de la începutul mileniului, mișcându-se cu aproximativ 50 de kilometri pe an, un ritm de trei ori mai rapid decât materialul nucleului exterior și semnificativ mai rapid decât plăcile tectonice.

Implicațiile râului de fier sunt extraordinare. Forța care propulsează acest flux rapid rămâne un mister. Ipoteza predominantă sugerează că poate fi asociată cu granița dintre două regiuni distincte din nucleu.

Fierul topit, când ajunge la această limită din ambele direcții, este deviat lateral, posibil sub influența modificărilor câmpului magnetic. Acest râu de foc, despre care se crede că are cel puțin un milion de ani, prezintă viteze diferite, ceea ce indică faptul că am putea fi martorii unei perioade în care câmpul magnetic slăbește și s-ar putea răsturna.

Acesta este un proces natural care a avut loc de 171 de ori în ultimii 71 de milioane de ani, cea mai recentă inversare având loc acum 786.000 de ani. Deși nu este catastrofală, o inversare a polilor magnetici ai Pământului ar putea perturba rețelele electrice și sateliții, iar un câmp magnetic diminuat ar putea duce la rate crescute de cancer din cauza expunerii crescute la radiațiile cosmice.

Recent, oamenii de știință din China au făcut și ei o descoperire în inima planetei noastre: la fiecare 8,5 ani, nucleul interior al Pământului se clatină în jurul axei sale de rotație. Această schimbare este probabil cauzată de o mică nealiniere între miezul interior și mantaua Pământului - stratul de sub scoarța terestră, potrivit noului studiu al cercetătorilor, scrie Live Science.

Pornind de la aproximativ 1.800 de mile (2896 km) sub suprafață, nucleul Pământului este împărțit într-o limită exterioară lichidă învolburată și un strat interior în mare parte solid. Această regiune este parțial responsabilă pentru o serie de dinamica geofizică a planetei noastre, de la lungimea fiecărei zile până la câmpul magnetic al Pământului, care ajută la protejarea umanității de razele dăunătoare emise de Soare.

