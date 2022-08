Descoperire neobișnuită sub Australia: Structură gigantică ascunsă în adâncurile Pământului VIDEO

Oamenii de știință de la Universitatea Curtin din Perth, care au publicat un studiu în revista Terra Nova pe 17 iunie 2022, au făcut o descoperire extraordinară sub Australia de Vest. O structură colosală, mai mare decât mărimea Irlandei, de scoarță veche de 4 miliarde de ani se ascunde sub continentul de la Antipozi.

Această bucată de crustă este printre cele mai vechi de pe Pământ, dar nu cea mai de demult, care se află în Canada, pe țărmul estic al Golfului Hudson, datată la 4,3 miliarde de ani, potrivit Live Science.

Cu toate astea, cea mai veche crustă care a fost descoperită sub Australia de Vest, tinde să aibă o vechime de 4 miliarde de ani. Acest lucru ”sugerează că ceva special a avut loc în acea eră geologică a istoriei Pământului”, a declarat Maximilian Droellner, de la Universitatea Curtin din Australia și autorul principal al studiului.

Un eveniment major de gradul 7 va schimba lumea: Omenirea este ”îngrozitor” de nepregătită VIDEO

”Când comparăm descoperirile noastre cu datele existente, se pare că multe regiuni din întreaga lume au experimentat un timp similar de formare și conservare timpurie a crustei. Acest lucru sugerează o schimbare semnificativă în evoluția Pământului în urmă cu aproximativ 4 miliarde de ani, pe măsură ce bombardamentul cu meteoriți a scăzut, crusta s-a stabilizat și viața pe Pământ a început să se stabilizeze”, a spus expertul.

Ads

Structura ascunsă a crustei antice este aproape de locul unde au fost descoperite anterior cele mai vechi minerale de pe Pământ. În Jack Hills din Australia, cercetătorii au descoperit minerale de zirconiu care datează de 4,4 miliarde de ani.

Indicii geochimici din sedimentele din apropierea acestei regiuni au sugerat că ar putea exista o crustă îngropată sub roci. Așa că Droellner și colegii săi au decis să testeze zirconiul din sedimentele din câmpia de coastă Scott, aflată la sud de Perth.

Misterul legat de Sfântul Petru a fost descifrat: Descoperire care confirmă scrierile Bibliei VIDEO

Pentru a face acest lucru, cercetătorii au vaporizat zirconiul cu lasere puternice, apoi au analizat compoziția a două perechi de elemente chimice radioactive, pe care laserele le-au eliberat, uraniu și plumb, lutețiu și hafniu.

Versiunile acestor elemente prinse în aceste minerale se descompun de-a lungul miliardelor de ani. Astfel, experții au descoperit că rocile care dețin mineralele s-au format între 3,8 și 4 miliarde de ani în urmă.

Vechea crustă descoperită sub Australia are o suprafață de cel puțin 100.000 de kilometri pătrați, mai mare decât suprafața Irlandei (70.273), au scris cercetătorii în lucrarea lor. Ea se găsește la zeci de kilometri sub suprafața pământului.

Ads