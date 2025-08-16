Descoperire extraordinară, confirmată de experții din Elveția: O forță gigantică se mișcă pe Pământ, într-un loc neașteptat VIDEO

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Tehnică Federală din Zurich, Elveția, care a efectuat un nou studiu publicat în revista Communications Earth & Environment pe 23 mai 2025, a făcut o descoperire extraordinară. Experții au constatat că există o forță gigantică geologică care se mișcă sub Pământ!

Ei au descoperit că această forță geologică uimitoare modelează în liniște Pământul de sub picioarele noastre. Roca solidă de dedesubtul terestru nu este atât de rigidă pe cât se credea anterior. Oamenii de știință au confirmat că mantaua, în special stratul D situat la aproximativ 2.700 de kilometri sub suprafața Pământului, prezintă o curgere în stare solidă, conform Daily Galaxy.

Această descoperire pune sub semnul întrebării vechile presupuneri despre compoziția și comportamentul Pământului. Cercetarea aruncă o nouă lumină asupra modului în care rocile din mantaua adâncă, deși rămân solide, se comportă ca un sirop sub presiune și temperatură extreme și cum această mișcare joacă un rol crucial în conducerea proceselor tectonice, a activității vulcanice și chiar a câmpului magnetic al Pământului.

Motohiko Murakami și echipa sa de la ETH Zurich au efectuat experimente inovatoare care au simulat condițiile extreme găsite în mantaua inferioară. Descoperirile lor oferă o explicație pentru anomaliile misterioase ale undelor seismice și deschid noi căi de înțelegere a proceselor geologice ale Pământului.

Ads

Folosind o combinație de modele computerizate și experimente de laborator la înaltă presiune, grupul lui Murakami a reușit să demonstreze că mineralele post-perovskite din stratul D se pot alinia și curge pe scale de timp geologice. Această revelație, deși aparent subtilă, este esențială pentru înțelegerea dinamicii interiorului Pământului.

Stratul D al mantalei Pământului, situat la aproximativ 2.700 de kilometri sub suprafață, a intrigat de mult timp oamenii de știință. Este caracterizat printr-o creștere bruscă a vitezei undelor seismice, un fenomen care i-a nedumerit pe cercetători ani de zile.

Oamenii de știință au speculat că viteza seismică crescută ar putea fi atribuită unor comportamente neobișnuite ale mineralelor din strat. Cu toate acestea, până de curând, cauza acestei anomalii seismice a rămas evazivă.

Punct culminant al cercetării interiorului Terrei

Prin experimente inovatoare, inclusiv utilizarea celulelor cu nicovală de diamant și a difracției de raze X, echipa lui Murakami a descoperit că roca din această regiune se mișcă într-un mod care imită fluxul lichidelor, în ciuda faptului că rămâne solidă. Prin aplicarea unor presiuni și călduri imense asupra cristalelor de germanat de magneziu, cercetătorii au reușit să reproducă condițiile întâlnite în stratul D al mantalei.

Ads

Echipa a descoperit că aceste minerale, cunoscute sub numele de post-perovskit, s-au aliniat într-un mod care le-a permis să se deformeze și să „curgă” lent în timp. Acest comportament explică creșterea vitezei undelor seismice observate, oferind noi perspective asupra proprietăților misterioase ale mantalei.

„În sfârșit am găsit ultima piesă a puzzle-ului”, a spus Murakami, reflectând asupra naturii revoluționare a acestei descoperiri. Munca echipei sale este punctul culminant al anilor de cercetare și experimentare care oferă o imagine mai clară a interiorului dinamic al Pământului.

Această perspectivă asupra alinierii și mișcării cristalelor post-perovskit are implicații vaste pentru înțelegerea modului în care căldura, energia și materia curg prin interiorul Pământului. De asemenea, explică modul în care funcționează curenții din mantaua profundă, care determină mișcările plăcilor tectonice, și cum influențează activitatea geologică la suprafață, de la cutremure la erupții vulcanice.

Ads

Una dintre cele mai interesante implicații ale acestei descoperiri este modul în care ajută la explicarea comportamentului undelor seismice, care sunt esențiale pentru înțelegerea structurii interne a Pământului.

Undele seismice călătoresc prin diferite straturi ale Pământului la viteze diferite, oferind informații valoroase despre materialele pe care le întâlnesc. Când aceste unde se accelerează neașteptat, așa cum se întâmplă în stratul D, oamenii de știință sunt lăsați să interpreteze cauza anomaliei.

Ads