Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 14:19
224 citiri
O femeie a recunoscut că a ținut 20 de ani cadavrul fiicei sale ascuns într-un congelator. Unde a avut loc descoperirea macabră
Închisoare FOTO Pixabay

O femeie de 75 de ani din Tokyo a fost arestată după ce a recunoscut că a ascuns timp de două decenii cadavrul fiicei sale într-un congelator. Anchetatorii au descoperit trupul aflat într-o stare avansată de descompunere, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții.

Femeia s-a prezentat marți la poliție, împreună cu un membru al familiei, pentru a raporta că a ținut un cadavru în congelator și că acesta aparținea fiicei sale, născută în 1975, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliției locale.

Când anchetatorii s-au deplasat la domiciliul lui Keiko Mori, aflat în nord-estul orașului Tokyo, au descoperit în congelator cadavrul, în poziție ghemuită, al unei femei în tricou și lenjerie intimă.

Keiko Mori "a spus că este fiica ei", Makiko, care s-a născut în 1975 și ar avea 49 sau 50 de ani dacă ar fi în viață, a declarat purtătorul de cuvânt, potrivit publicației Deccan Chronicle.

Poliția a declarat că trupul se afla într-o stare avansată de descompunere și că va fi efectuată o autopsie pentru stabilirea cauzei decesului.

Arestată sub suspiciunea de abandonare a unui cadavru, femeia le-a declarat anchetatorilor că, din cauza mirosului persistent, a cumpărat congelatorul pentru a depozita cadavrul fiicei sale, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției.

Femeia, care avea mai mulți copii, locuia singură de la moartea soțului ei, în urmă cu câteva săptămâni, a declarat reprezentantul poliției.

