Descoperire surpriză, un obicei zilnic: Consumi și reduci riscul de infarct și accident cerebral, dar contează ora

O echipă de cercetători de la Universitatea Tulane din Louisina, Statele Unite, care a efectuat un nou studiu pe 40.000 de adulți, publicat pe 8 ianuarie 2025 în revista European Heart, a făcut o descoperire surpriză legată de un obicei matinal. Persoanele care consumă cafea la micul dejun au un risc mai scăzut de mortalitate din cauza unui infarct sau atac cerebral, decât cei care beau licoarea pe tot parcursul zilei.

Dr. Lu Qi, cercetător principal și director al Centrului de Cercetare a Obezității de la Universitatea Tulane, a declarat că, deși studiul nu arată de ce consumul de cafea dimineața reduce riscul, o explicație ar putea fi că consumul mai târziu, din cursul zilei poate perturba ceasul biologic intern al unei persoane, potrivit BBC.

Dr. Qi a spus că sunt necesare studii suplimentare pentru a vedea dacă descoperirile lor ar putea fi observate și la alte populații, adăugând: „Avem nevoie de studii clinice pentru a testa impactul potențial al schimbării orei, la care oamenii beau cafea”.

„Acest studiu nu ne spune de ce consumul de cafea dimineața reduce riscul de deces din cauza bolilor cardiovasculare”, a explicat el.

„O posibilă explicație este că consumul de cafea după-amiaza sau seara poate perturba ritmurile circadiene [ciclul de 24 de ore al schimbărilor fizice, mentale și comportamentale ale corpului nostru] și nivelurile de hormoni precum melatonina”.

„Acest lucru, la rândul său, duce la modificări ale factorilor de risc cardiovascular, cum ar fi inflamația și tensiunea arterială”. Cercetătorii de la Universitatea Tulane din New Orleans au analizat 40.725 de adulți care au luat parte la Sondajul Național de Sănătate și Nutriție din SUA între 1999 și 2018.

Ei au fost întrebați despre consumul zilnic de alimente și băuturi și dacă au băut cafea, cât și când. „Având în vedere efectele pe care le are cofeina asupra corpului nostru, am vrut să vedem dacă momentul din zi în care bei cafea are vreun impact asupra sănătății inimii”, a explicat dr. Qi.

În timp ce cercetările anterioare au descoperit că un consum moderat de cafea poate avea beneficii asupra sănătății, acesta a fost „primul studiu care a testat modelele de timp pentru consumul de cafea și rezultatele asupra sănătății”, a adăugat el.

Potrivit cercetării, 36% dintre cei care au participat au fost băutori de cafea de dimineață, iar 14% au băut toată ziua. Dr. Qi și echipa sa au urmărit participanții timp de aproape un deceniu, uitându-se la înregistrările lor de informații și la cauzele morții în acea perioadă de timp.

În timpul urmăririi după aproape 10 ani, 4.295 de persoane au murit, inclusiv 1.268 de decese legate de boli cardiovasculare. Cercetătorii au descoperit că băutorii de cafea de dimineață erau cu 16% mai puțin probabil să fi murit în comparație cu cei care nu au băut cafea și cu 31% mai puțin probabil să fi murit din cauza bolilor de inimă.

De asemenea, ei nu au observat nicio reducere a riscului pentru consumatorii de cafea pe tot parcursul zilei în comparație cu cei care nu consumau cafea. „Bea cafea dimineața poate fi asociată mai puternic cu un risc mai scăzut de mortalitate decât consumul de cafea mai târziu în cursul zilei”, au scris experții în lucrarea de cercetare.

Cercetătorii au spus că cantitățile mai mari de cafea au fost asociate „în mod semnificativ” cu un risc mai scăzut de deces, dar numai în rândul persoanelor care au băut cafea dimineața, comparativ cu cei care au băut cafea toată ziua.

Într-un editorial însoțitor, profesorul Thomas F Luscher de la Spitalele Royal Brompton și Harefield din Londra, a întrebat: „De ce ar conta ora din zi?

„În orele dimineții, există de obicei o creștere marcată a activității simpatice [activitate care vă pune sistemele corpului în alertă] pe măsură ce ne trezim și ne ridicăm din pat, un efect care dispare în timpul zilei și atinge cel mai scăzut nivel în timpul somnului. "

Profesorul Luscher a spus că – așa cum sugerează cercetătorii – este „posibil” ca o ceașcă de cafea consumată mai târziu în cursul zilei să perturbe ceasul intern al corpului la un moment în care ar trebui să ne odihnim.

„Într-adevăr, mulți băutori de cafea pe tot parcursul zilei suferă de tulburări de somn”, a explicat el, adăugând că „în acest context, este de interes faptul că cafeaua pare să suprime melatonina, un mediator important care induce somnul în creier”.

