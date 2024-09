Descoperire neobișnuită, făcută din întâmplare: Un nou organ găsit în corpul uman

După milenii de disecții și cercetări în domeniul medicinii, anatomia omului este încă plină de secrete nedescifrate. Acum, cercetătorii olandezi de la Institutul Cancerului din Țările de Jos au fost surprinși să descopere un nou organ în corpul uman, în mod întâmplător. Experții au găsit o nouă glandă salivară, ascunsă în spațiul unde cavitatea nazală se unește cu gâtul.

Oamenii de știință au descoperă accidental un nou organ, aceasta fiind o descoperire majoră, în timp ce au cercetat cancerul, potrivit The Mirror.

Cercetătorii olandezi, investigând misterele cancerului de prostată, au fost surprinși când au dezgropat un organ la capătul complet opus al corpului.

Descoperirea a avut loc la Institutul de Cancer din Țările de Jos, unde echipa a efectuat scanări CT și PET la pacienți injectați cu substanță glucoză radioactivă care evidențiază tumorile făcându-le să strălucească pe scanări datorită proteinei PSMA, care se găsește în mod obișnuit în celulele cancerului de prostată.

Se știe că aceeași proteină, PSMA, luminează glandele salivare, dar spre surprinderea oamenilor de știință, pete suplimentare din capul uman au început să strălucească în timpul testelor lor.

Acest lucru a condus la identificarea a ceea ce ei au numit „glanda salivară tubulară”, amplasată în spatele nasului, în apropierea locului în care converg cavitatea nazală și gâtul, chiar în spatele feței. Se presupune că scopul acestei glande este de a umezi partea superioară a gâtului din spatele nasului și gurii.

În urma investigațiilor suplimentare a 100 de pacienți, a devenit evident că fiecare posedă nou-numita „glanda salivară tubulară”. Corpurile noastre găzduiesc deja alte trei glande salivare semnificative, toate situate în interiorul capului.

Printre acestea se numără glandele parotide, care produc salivă crucială pentru mestecat și înghițirea alimentelor, urmate de glandele submandibulare de sub maxilarul inferior, care contribuie cu cea mai mare parte a salivei gurii noastre. În cele din urmă, glandele sublinguale, situate sub limbă, ajută la procesul de mâncare.

Orice carte de anatomie modernă va arăta doar trei tipuri majore de glande salivare: una situată lângă urechi, alta sub maxilar și alta sub limbă. „Acum, credem că există un al patrulea”, a spus dr. Matthijs Valstar, chirurg și cercetător la Institutul de Cancer din Țările de Jos și autor al studiului, publicat în jurnalul Radiotherapy and Oncology.

Chiar și fără o aplicație terapeutică directă, dr. Yvonne Mowery, medic oncolog în radiații la Universitatea Duke, a spus că „a fost destul de șocată că suntem în secolul al XXI-lea și că avem o nouă structură identificată în corpul uman”.

Glandele salivare produc în mod colectiv aproximativ un litru de salivă în fiecare zi, ceea ce este responsabil pentru „o mulțime de lucruri care te fac să te bucuri de viață”, a spus dr. Valstar.

Aceste glande transportă substanțele chimice gustoase din alimente către celulele microscopice care le pot detecta. Este chiar impregnat cu puteri de vindecare brute, ducând un război împotriva germenilor și accelerând închiderea rănilor.

