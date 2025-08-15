Erudiții de la Yale au făcut o descoperire nemaipomenită: Copacul cu 1.000 de miliarde de viețuitoare VIDEO

Autor: George Titus Albulescu
Vineri, 15 August 2025, ora 02:11
311 citiri
Erudiții de la Yale au făcut o descoperire nemaipomenită: Copacul cu 1.000 de miliarde de viețuitoare VIDEO
Într-un singur copac pot trăi un trilion de microbi FOTO: Earth

Un grup de oameni de știință de la Universitatea Yale din Statele Unite, care a realizat un studiu amplu publicat în prestigioasa revistă Nature pe 6 august 2025, a făcut o descoperire nemaipomenită, cu totul ieșită din comun. Erudiții au constatat că un singur copac poate găzdui un trilion (1.000 de miliarde) de viețuitoare (microbi).

Cercetătorii au prelevat probe de la 150 de copaci vii din 16 specii din nord-estul Statelor Unite și au descoperit că aceste comunități interne de microbi nu sunt aleatorii. Un singur copac viu poate găzdui aproximativ un trilion de microbi în lemnul său, cu comunități distincte în straturile interioare și exterioare. Aceasta nu este o eroare de rotunjire - obligă la o regândire a ceea ce înseamnă cu adevărat sănătatea copacilor și funcția pădurii, potrivit Earth.

Jonathan Gewirtzman, candidat la doctorat la Școala de Mediu Yale, a condus studiul cu sprijinul colaboratorilor din mai multe discipline de la Universitatea Yale din Statele Unite.

Oamenii de știință au constatat că există lumi ascunse sub scoarța copacilor. Majoritatea cercetărilor asupra copacilor s-au concentrat pe ceea ce putem vedea, cum ar fi frunzele, rădăcinile și scoarța. Cu toate acestea, pădurile stochează cantități uriașe de carbon în biomasa vie, lemnul mort, așternutul și solurile, cu stocuri globale estimate la aproximativ 861 de gigatone de carbon în toate rezervele.

Ceea ce se întâmplă în interiorul lemnului nu este o notă de subsol pentru planetă. Trunchiul interior nu este uniform. Duramenul (partea centrală a lemnului) este mai vechi, mai uscat și, de obicei, mai izolat, în timp ce alburnul este un țesut mai tânăr care mută apa și nutrienții în sus.

Cercetătorii au extras ADN de înaltă calitate din țesuturile lemnoase și au profilat bacteriile și archaea în ambele straturi pentru a cartografia cine trăiește unde. Echipa a asociat instantaneele genetice cu măsurători care indică activitatea microbiană în lemn, deci acesta nu a fost doar un catalog de pasageri latenți.

Cercetări ce nu au mai fost făcute niciodată

Aceste alegeri contează deoarece un microbiom este mai mult decât o listă. Este o comunitate structurată al cărei metabolism poate schimba chimia casei sale. Exact asta sugerează modelele din lemn.

Lemnul interior a favorizat viața anaerobă care nu necesită oxigen, un model observat anterior în studiile asupra duramenului care au raportat comunități metanogene care prosperă în condiții de oxigen scăzut. Lemnul exterior a favorizat microbii care utilizează oxigen, potriviți rolului alburnului în transportul apei și expunerea la aer. Acest lucru a separat traseele cu fiziologia și chimia de bază.

Aceste comunități includ archaea alături de bacterii și fac o muncă care afectează copacii și ecosistemele. Această lucrare include procese biogeochimice legate de gaze și nutrienți care, atunci când sunt extinse în păduri, pot influența cicluri mai ample.

„Unul dintre lucrurile pe care le-am găsit cel mai interesante a fost modul în care acest microbiom varia între diferite specii”, a spus Wyatt Arnold, inginer chimist și de mediu și co-conductor al studiului, de la Yale.

„Există un rezervor masiv de biodiversitate neexplorată, nenumărate specii microbiene care trăiesc în interiorul copacilor lumii și pe care nu le-am documentat niciodată”, a spus Gewirtzman. „Trebuie să catalogăm și să înțelegem aceste comunități înainte ca schimbările climatice să le modifice.”

De ce râvnesc politicienii la Pilonul II. Miza bugetară imensă și ce s-a întâmplat în alte state când guvernele au pus mâna pe banii de pensie ai cetățenilor
De ce râvnesc politicienii la Pilonul II. Miza bugetară imensă și ce s-a întâmplat în alte state când guvernele au pus mâna pe banii de pensie ai cetățenilor
Cu toate că subiectul fondului Pilonului II de pensii a făcut obiectul unei dezbateri publice intense în ultimele săptămâni, până în punctul în care Guvernul a decis să amâne pe termen...
Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută
Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută
Trăind în cea mai bogată țară din lume pare ca și cum ai fi izolat de lume, însă acum acest stat mic, cu doar 41.285 de kilometri pătrați, s-a ”trezit din adormire”. Națiunea a fost...
#descoperire neobisnuita, #copaci, #microbi, #descoperire stiintifica, #Universitatea Yale, #revista nature , #stiri mediu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Pensia pe care statul roman o plateste unui cetatean care a lucrat doar o zi
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce râvnesc politicienii la Pilonul II. Miza bugetară imensă și ce s-a întâmplat în alte state când guvernele au pus mâna pe banii de pensie ai cetățenilor
  2. Erudiții de la Yale au făcut o descoperire nemaipomenită: Copacul cu 1.000 de miliarde de viețuitoare VIDEO
  3. Cea mai bogată țară din lume s-a trezit din izolare: Trump o lovește cu o undă de șoc nemaivăzută
  4. Lovitură pentru fanii Google Pixel. Telefonul vedetă ar putea întârzia două luni
  5. Interdicție majoră pregătită în SUA: panourile OLED chinezești, în pericol de a dispărea de pe piață
  6. Telefonul sub 200 EURO care a cucerit utilizatorii de pe alte continente se lansează și în Europa. Promite o autonomie uriașă
  7. Samsung schimbă regulile jocului: Micro RGB, primul ecran cu LED-uri la scară micro, promite realism fără precedent
  8. Cele mai bune smartwatch-uri raport calitate-preț pe care poți să le cumperi în România
  9. Xiaomi pregătește o schimbare majoră pentru seria 16: camere noi, baterii mai mari și un procesor de top
  10. Microsoft vede sfârșitul mouse-ului și tastaturii: viitorul Windows va fi controlat prin voce și AI