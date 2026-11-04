Descoperire neobișnuită la CERN: Fizicienii au pătruns în interiorul unei lumi misterioase VIDEO

O nouă descoperire neobișnuită s-a înregistrat la Acceleratorul de particule Large Hadron Collider de la CERN de la granița elvețiano-franceză. Oamenii de știință britanici au pătruns în interiorul unei lumi misterioase minuscule, unde s-ar putea ascunde particule exotice.

Fizicienii sunt pe punctul de a arunca o primă privire în „zeptovers” – o lume misterioasă de un miliard de ori mai mică decât un atom. Descoperirea ridică speranțele de a descoperi particule necunoscute anterior, care ar putea ajuta la explicarea unora dintre cele mai mari întrebări fără răspuns din fizică, potrivit Daily Mail.

Acest lucru s-a întâmplat după ce cercetătorii au observat în sfârșit un eveniment „unu la 10 miliarde” – după 42 de ani de căutări – la acceleratorul de particule Large Hadron Collider, de la granița elvețiano-franceză. Echipa condusă de Universitatea Cambridge folosea acceleratorul de particule pentru a studia particule ultra-rare numite quarci de frumusețe – elemente constitutive de materie cu durată scurtă de viață produse în timpul coliziunilor.

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Au reușit să surprindă momentul în care unul dintre quarci – care supraviețuiesc doar aproximativ o trilioane și jumătate de secundă înainte de a se descompune – s-a dezintegrat pentru a produce două particule și mai mici numite muoni.

Această transformare este unul dintre cele mai rare evenimente imaginabile și ar putea fi cheia înțelegerii zeptoversului. Zeptoversul există la cele mai mici scări explorate vreodată de știință, unde obiectele sunt de dimensiuni de un singur zeptometru – sau o trilionime de miliardime de metru.

Acceleratorul de particule Large Hadron Collider – sau LHC – de la laboratorul CERN de lângă Geneva sparge particule pentru a le descompune și a descoperi din ce sunt făcute. Poate măsura realitatea până la 100 de zeptometri, dar oamenii de știință cred că ar putea exista particule ascunse la scări și mai mici. Dacă acestea pot fi observate, ar putea ajuta cercetătorii să descifreze secretele modului în care a început universul și să descopere compoziția materiei întunecate – care reprezintă 85% din univers, dar care nu a fost niciodată observată direct.

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Dr. Harry Cliff, care a condus echipa de analiză de la Laboratorul Cavendish din Cambridge, spune: „A fost emoționant să văd pentru prima dată dovezi clare pentru această rară dezintegrare.” „Fizicienii au căutat acest tip rar de dezintegrare încă din 1984, adică înainte să mă nasc eu.”

Batem la ușa zeptoversului

Aceste bucăți minuscule de materie sunt elementele constitutive de bază ale particulelor mai mari numite hadroni, care includ protoni și neutroni. Aceste particule ciudate nu există în mod normal în natură, dar pot fi create în cantități uriașe atunci când LHC ciocnește protonii împreună cu o viteză aproape egală cu cea a luminii.

Doar una din zece miliarde de particule suferă reacția – numită dezintegrare Bd – ceea ce o face aproape imposibil de observat. Cu toate acestea, această raritate este exact ceea ce face ca acest tip specific de dezintegrare să fie atât de interesant pentru fizicienii particulelor.

În general, cu cât o dezintegrare este mai rară, cu atât este mai sensibilă la influența noilor particule care „ies din vid” pentru a interfera. Pentru ca un quark frumusețe să se dezintegreze în doi muoni, trebuie să treacă printr-un set uimitor de complicat de reacții, dar noile particule din zeptovers ar putea oferi o rută suplimentară pe care să o urmeze dezintegrarea, modificând frecvența acesteia.

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Dr. Cliff spune: „Batem la ușa zeptoversului acum. Abia aștept să văd ce vom descoperi pe măsură ce explorăm mai profund.” Această nouă cercetare, care va fi prezentată astăzi la CERN, este prima dată când acest tip rar de dezintegrare a fost observat vreodată într-un singur experiment.

Pentru a o găsi, cercetătorii au analizat zece ani de date despre coliziuni din experimentul Large Hadron Collider beauty (LHCb). Datorită unei actualizări majore din 2024, oamenii de știință au reușit să distingă diferitele tipuri de particule și au folosit învățarea automată pentru a căuta o instanță a dezintegrării, găsind în cele din urmă aproximativ o duzină de potențiali candidați. Potrivit cercetătorilor, aceste dovezi au fost acum clasificate ca „3,2 sigma” - un nivel de semnificație statistică care denotă o descoperire „semnificativă”, dar nu atinge nivelul „cinci sigma” necesar pentru a declara o nouă descoperire.

„Nu putem ști dacă acest progres va fi incremental sau va schimba cu adevărat lumea – asta e știința! LHCb este un succes științific major.” Aceste descoperiri sunt, de asemenea, salutate ca un succes major pentru știința britanică, echipa de cercetare fiind condusă de cadre universitare de la Universitățile din Cambridge și Manchester.

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