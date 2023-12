Anomalia misterioasă descoperită în interiorul Pământului: Tăblițe de acum 3.000 de ani dezvăluie totul VIDEO

O echipă de oameni de știință de la Universitățile Wichita, Kansas, California din San Diego și College Londom din Marea Britanie, care a realizat un studiu publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences pe 18 decembrie 2023 a reușit să descopere un secret istoric. Experții au confirmat că a existat o anomalie misterioasă în câmpul magnetic al Pământului, din interiorul planetei noastre, în urmă cu 3.000 de ani, după analiza unor tăblițe antice, niște cărămizi din Mesopotamia.

În Mesopotamia antică, producătorii de cărămidă imprimau numele regilor lor pe cărămizile de lut. Acum, o analiză a granulelor de metal din acele cărămizi a confirmat o anomalie misterioasă în câmpul magnetic al Pământului din acele vremuri antice, potrivit Live Science.

Fabricanții, care au ars cărămizile, le-au imprimat cu numele regilor mesopotamieni, între mileniile III și I î.Hr. Granulele de oxid de fier din argilă au înregistrat modificări ale câmpului magnetic al Pământului, atunci când cărămizile au fost încălzite, permițând oamenilor de știință să reconstruiască modificările câmpului magnetic în timp, a raportat echipa de experți în noua lor lucrare.

„Dispunem adesea de metode de datare, cum ar fi datarea cu radiocarbon, pentru a obține o idee a cronologiei în Mesopotamia antică”, a declarat coautorul studiului Mark Altaweel, profesor de arheologie din Orientul Apropiat și știința datelor arheologice la University College London.

„Cu toate acestea, unele dintre cele mai comune rămășițe culturale, cum ar fi cărămizile și ceramica, nu pot fi de obicei datate cu ușurință, deoarece nu conțin material organic. Această lucrare ajută acum la crearea unei date de referință importante.”

Pentru a investiga câmpul magnetic al Pământului – care crește, scade și chiar se răstoarnă în timp – cercetătorii au analizat mostre de oxid de fier mineral din 32 de cărămizi de lut din Mesopotamia antică, situate în mare parte într-o regiune din Irakul de astăzi. Aceste minerale sunt sensibile la câmpul magnetic, iar atunci când sunt încălzite – de exemplu atunci când sunt arse în timpul fabricării cărămizilor – păstrează o semnătură distinctă de câmpul magnetic al Pământului, au spus cercetătorii.

Fiecare piatră a fost înscrisă cu numele unuia dintre cei 12 regi mesopotamieni în timpul domniei fiecărui conducător, pentru care arheologii aveau deja date pe baza descoperirilor anterioare.

Echipa a măsurat puterea magnetică a granulelor de oxid de fier din fiecare cărămidă prin ciobirea fragmentelor mici de pe fețele sparte ale cărămizilor și folosind un magnetometru pentru a măsura puterea câmpului magnetic al mineralelor din interior. Combinând datele domniilor regilor cu puterea măsurată a câmpului, cercetătorii au creat o cronologie care arată suișurile și coborâșurile câmpului magnetic al Pământului de-a lungul timpului în Mesopotamia.

Cercetările lor au susținut dovezi ale „anomaliei geomagnetice ale Epocii fierului levantine”, o perioadă în care câmpul magnetic al planetei era surprinzător de puternic în jurul a ceea ce este acum Irak între 1050 și 550 î.Hr. Nu este clar de ce a existat această anomalie în acea perioadă, dar dovezile pentru ea au fost detectate până în China, Bulgaria și Azore în Atlanticul de Nord. Până acum, dovezile în Orientul Mijlociu pentru această anomalie au fost rare, au spus cercetătorii.

În cinci dintre eșantioane, care datează din timpul domniei lui Nabucodonosor al II-lea (circa 604-562 î.Hr.), fragmentele au indicat că câmpul magnetic al Pământului s-a schimbat dramatic de-a lungul perioadei.

„Câmpul geomagnetic este unul dintre cele mai enigmatice fenomene din științele pământului”, a spus coautorul studiului Lisa Tauxe, profesor de geofizică la Instituția Scripps de Oceanografie din California, în declarație.

„Rămășițele arheologice bine datate ale bogatelor culturi mesopotamiene, în special cărămizile inscripționate cu numele unor regi anume, oferă o oportunitate fără precedent de a studia schimbările în puterea câmpului la rezoluție în timp înaltă, urmărind schimbările care au avut loc pe parcursul mai multor decenii sau chiar mai puțin.”

