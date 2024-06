Descoperire neobișnuită în măruntaiele Pământului: Colosul nevăzut s-a dat peste cap, iar zilele lumii se schimbă VIDEO

Un studiu impresionant condus de către oamenii de știință de la Universitatea California de Sud din Los Angeles, Statele Unite, publicat în prestigioasa revistă Nature, a făcut o descoperire neobișnuită în măruntaiele Pământului. Experții au constatat că gigantul din interiorul planetei, nucleul interior și-a inversat mișcarea, iar acum el se deplasează în sens opus suprafeței Terrei, dar a încetinit. Noua cercetare a dezvăluit că modificările aduse nucleului interior al Pământului pot crește durata zilelor.

Miezul interior este o sferă solidă din fier-nichel înconjurată de miezul exterior lichid, tot de fier-nichel. Aproximativ de dimensiunea Lunii, nucleul interior se află la 3.200 de mile (5.150 de km) sub picioarele noastre și reprezintă o provocare pentru cercetători: nu poate fi vizitat sau vizualizat, potrivit Nature.

„Când am văzut pentru prima dată seismogramele care au sugerat această schimbare, am rămas nedumerit”, a spus John Vidale, profesor de științe ale Pământului din cadrul USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences. „Dar când am găsit încă două duzini de observații care semnalează același model, rezultatul a fost inevitabil. Miezul interior a încetinit pentru prima dată în multe decenii”.

Miezul interior (care are o rază de aproximativ 1.220 de km, fiind 20% din raza Pământului) este considerat a fi inversat, ca mișcare și în sens contrar față de suprafața planetei din cauza mișcării puțin mai lente în loc de una mai rapidă, în trecut, comparativ cu mantaua Pământului, pentru prima dată în aproximativ 40 de ani. Față de viteza sa din deceniile anterioare, nucleul interior încetinește.

Oamenii de știință trebuie să folosească undele seismice ale cutremurelor pentru a crea redări ale mișcării nucleului interior. Vidale și Wei Wang de la Academia Chineză de Științe au folosit forme de undă și cutremure repetate, spre deosebire de alte cercetări. Cutremurele repetate sunt evenimente seismice care au loc în aceeași locație pentru a produce seismograme identice.

În acest studiu, cercetătorii au compilat și analizat date seismice înregistrate în jurul Insulelor Sandwich de Sud din 121 de cutremure repetate care au avut loc între 1991 și 2023. Ei au folosit, de asemenea, date de la teste nucleare sovietice gemene între 1971 și 1974, precum și cele de la teste nucleare franceze și americane, din alte studii ale nucleului interior.

Vidale a spus că viteza de încetinire a nucleului interior a fost cauzată de agitarea nucleului exterior de fier lichid care îl înconjoară, care generează câmpul magnetic al Pământului, precum și de undele gravitaționale din regiunile dense ale mantalei stâncoase de deasupra.

Impactul asupra suprafeței Pământului este observabil. Implicațiile acestei schimbări în mișcarea nucleului interior pentru suprafața Pământului pot fi doar detectate, însă se văd. Vidale a spus că întoarcerea nucleului interior poate modifica durata unei zile cu fracțiuni de secundă, în plus: „Este foarte greu de observat, de ordinul unei miimi de secundă, aproape pierdut în zgomotul oceanelor și atmosferei agitate."

Cercetările viitoare ale oamenilor de știință de la USC aspiră să traseze traiectoria nucleului interior și mai detaliat pentru a dezvălui exact de ce se schimbă. „Dansul nucleului interior ar putea fi chiar mai plin de viață decât știm până acum”, a spus Vidale.

